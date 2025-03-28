Какой праздник 30 марта: история, приметы, традиции и запреты

30 марта — день, богатый на события и традиции. В этот день вспоминают святого Алексия, человека Божия, чья жизнь, полная смирения и духовного подвига, служит примером самоотверженности. Кроме того, 30 марта отмечено рядом интересных исторических дат, от влиятельного решения о переходе на летнее время до знаменательной сделки по продаже Аляски.

Алексей Теплый

Алексий, известный как Человек Божий, жил на рубеже IV и V веков. Согласно жизнеописанию, он происходил из знатной римской семьи, где родители отличались благочестием и оказывали помощь нуждающимся. В первую брачную ночь Алексий оставил свой дом и молодую супругу, отправившись на восток, пока не достиг города Эдессы, находящегося на территории современной Турции.

В течение семнадцати лет он жил подаянием, проводя ночи в молитвах. Весть о его святости разнеслась повсюду. Смущенный всеобщим почитанием, Алексий покинул Эдессу и вернулся в Рим. Родители не узнали его, но позволили ему жить в их доме. Так прошло еще семнадцать лет, до самой его кончины. Лишь после смерти стало известно о его подвижнической жизни.

Реклама

На Руси в этот день обычно наблюдалось интенсивное таяние снега. В народе говорили: «Какие ручьи на Алексея, таким будет и разлив»; «Алексей — из каждого сугроба кувшин пролей». Обилие ручьев предвещало большой и широкий разлив по лугам.

В этот день собирали березовый сок и употребляли его всей семьей. Также был популярен медово-березовый взвар, своего рода сбитень. Для его приготовления смешивали мед, сахар и березовый сок, варили, добавляли пряности и процеживали. Этот напиток давал силы. Собирали также березовые почки, которые, настоянные на вине или масле, служили для заживления ран и лечения ревматизма.

Березы всегда пользовались любовью на Руси. Существует легенда об их происхождении: Солнце, увидев русалок на берегу, влюбилось и стало обжигать их кожу поцелуями. Мать-Река превратила их в березы, оставив на стволах следы солнечных ожогов.

Что нельзя делать 30 марта?

Не стоит заниматься рукоделием – к сплетням за спиной

Не мыть голову – можно «смыть» удачу

Не оставлять бельё на улице после заката – к ссорам в семье

Не доедать за другими – перенимаешь их проблемы

Не давать нож в руки гостю – к раздорам

Приметы на 30 марта

Солнечный восход ясный – весна будет дружной и тёплой

Дождь на Алексея – к обильному урожаю грибов осенью

Ветер с юга – лето будет знойным и засушливым

Гуси высоко летят – к скорому половодью

Утренний иней на Алексея – к урожаю овса

День вулканолога в России

Это неофициальное торжество, посвященное специалистам, изучающим вулканы. Дата празднования связана с памятным событием — мощным извержением вулкана Безымянный, произошедшим 30 марта 1956 года на Камчатке. Данное извержение стало первым на полуострове, которое было тщательно задокументировано и проанализировано вулканологами.

В 1981 году в СССР было введено летнее время

В России впервые часовые стрелки были смещены на час вперед летом 1917 года. Эта практика, предполагавшая чередование «летнего» и «зимнего» времени, применялась до 1924 года. В 1930 году на всей территории Советского Союза было установлено декретное время, из-за чего до 1981 года страна жила, опережая естественный ход времени на один час.

Перевод часов возобновился 30 марта 1981 года. В СССР, а затем и в России, переход на «летнее» время происходил в последние выходные марта, а на «зимнее» – в последние выходные сентября (позднее – октября, начиная с 1996 года).

В 2011 году был принят закон, отменявший сезонный перевод часов в Российской Федерации. В стране установили систему исчисления времени, опережавшую астрономическое время на два часа, что не понравилось многим россиянам, так как зимой световой день стал короче в вечернее время. В 2014 году был подписан закон о возвращении России к «зимнему» времени 26 октября 2014 года, после чего сезонный перевод стрелок прекратился. Тем не менее, некоторые российские регионы продолжают использовать летнее время.

В 1867 году Россия подписала договор о продаже Аляски Соединённым Штатам Америки

В 1732 году русские мореплаватели Михаил Гвоздев и Иван Фёдоров стали первооткрывателями Аляски. Освоение новых земель активно велось российскими промышленными предприятиями, экспедициями и отдельными путешественниками. В 1799 году для организации управления Аляской была создана Российско-американская компания.

30 марта 1867 года в Вашингтоне был заключён договор о продаже Аляски между российским посланником бароном Эдуардом Стеклем и государственным секретарём США Уильямом Сьюардом. За сумму в 7,2 миллиона долларов золотом (что составило примерно 2 цента за акр) Соединённые Штаты приобрели полуостров Аляска, архипелаги Александровский и Кадьякский, Алеутские острова, а также ряд островов в Беринговом море. Общая площадь проданной территории составила около 1,5 млн кв. км. 15 мая 1867 года император Александр II утвердил сделку, а 18 октября того же года Аляска была официально передана во владение США.

В 1613 году костромской крестьянин Иван Сусанин совершил свой подвиг

Иван Сусанин, староста из села Домнино Костромского уезда, земли, принадлежавшей боярам Романовым, сыграл трагическую роль в истории. После избрания Михаила Романова на царство польские войска задумали захватить или устранить молодого правителя. Прознав о местонахождении Михаила и его матери близ Костромы, польские отряды двинулись туда, пленяя крестьян и пытаясь узнать местоположение царя. Среди захваченных оказался и Сусанин.

Согласно одной версии, он обманом завел врагов в непроходимую лесную глушь, где и был убит. По другой, он отказался выдать место, где скрывался царь, и был замучен до смерти в селе Исупове на глазах у крестьян.

Детали этой истории остаются предметом споров среди историков из-за недостатка достоверных свидетельств. Дискуссии ведутся о месте гибели Сусанина и обстоятельствах пребывания Романовых в Костромском уезде.

Подтверждением подвига Сусанина служит царская грамота, дарованная Михаилом Федоровичем его потомкам. Грамота, датированная 30 ноября 1619 года, описывает самопожертвование и отвагу крестьянина, наделяя Богдана Сабинина землей в селе Домнино в вечное владение и освобождая его семью от налогов «за доказанную верность к государю тестя его Ивана Сусанина, замученного поляками».