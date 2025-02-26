Какой праздник 27 февраля: приметы, которые предскажут вашу весну и лето

В этот день история переплетается с народными приметами, а события прошлого находят отголоски в современности. 27 февраля – это не только день памяти святого Кирилла, создателя славянской азбуки, но и день, когда народные наблюдения за погодой предсказывали приход весны, а традиции и суеверия определяли повседневную жизнь.

Кирилл Весноуказчик

Кирилл, известный в миру как Константин Философ, был византийским проповедником, создавшим вместе с братом Мефодием первую славянскую азбуку. Согласно легенде, в 862 году в Константинополь прибыли посланники от моравского князя Ростислава, прося прислать наставников, способных донести веру до его народа на их языке. Выбор патриарха остановился на Кирилле и Мефодии. Впоследствии миссионеры занимались переводом священных текстов с греческого на славянский язык, обучением людей грамоте и проведению церковных служб.

На Руси Кирилла называли Весноуказчиком, так как по погоде в этот день предсказывали приход весны. Хорошая погода сулила заморозки. В холода же согревались горячим сбитнем – старинным напитком из меда и специй, популярным в народе. Сбитень пили часто, его продавали повсюду.

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В народе говорили: «Снег оседает — поля утучняет». Крестьяне старались сохранить снежный покров на полях, чтобы растаявшая вода напитала землю. Мужчины выходили на поля и утаптывали снег. В южных областях на Кирилла начинали удобрять поля.

Праздник также известен как Бабьи взбрыксы. В этот день женщины на Руси приносили подарки повитухам, принимавшим у них роды.

Что нельзя делать 27 февраля?

Не рекомендуется подкармливать птиц хлебными крошками и угощать посетителей испорченными продуктами, иначе, по поверьям, это может привести к уходу кого-то из близких. Чтобы избежать бед и проблем, не следует топтать снег возле входной двери.

В этот день лучше воздержаться от приобретения одежды, так как существует мнение, что она окажется недолговечной. Также не стоит стричь ногти, чтобы не навлечь на себя неприятности. Уборка дома на Кирилла также не приветствуется, поэтому не рекомендуется выносить мусор или подметать пол.

Нежелательно посещать стоматолога, косметолога и парикмахера, так как это может обернуться проблемами со здоровьем. По этой же причине следует избегать употребления алкоголя.

Приметы на 27 февраля

Морозная погода на Кирилла — к холодной весне.

Ясная погода в этот день сулит морозы.

Крепкий мороз предвещает жаркое лето.

Безоблачное небо — к засушливому лету.

Погода 27 февраля указывает на то, каким будет август.

Громкое щебетание птиц — к потеплению.

Солнце на восходе, скрывающееся за облаками, предвещает ненастье.

Солнце, выглянувшее из-за туч, — к буре или снегопаду.

День белого медведя

Он был установлен Polar Bears International, международной организацией, цель которой — защита популяции этих уникальных зверей.

Всемирный день НПО

Идея учреждения этого дня возникла в апреле 2010 года на форуме некоммерческих организаций государств Балтии. Впервые он отмечался в 2014 году.

Обычно в этот день организуются различные мероприятия, в рамках которых обсуждаются вопросы и успехи некоммерческих организаций.

Изображение от snowing на Freepik

В 1964 году мир увидел первый туристический подводный аппарат – мезоскаф «Огюст Пикар»

В 1964 году мир увидел первый туристический подводный аппарат – мезоскаф «Огюст Пикар».

Этот аппарат был создан Жаком Пикаром к Швейцарской национальной выставке 1964 года. Он получил имя в честь отца конструктора, знаменитого швейцарского ученого.

Сама идея создания аппарата, позволяющего исследовать средние глубины и оставаться в толще воды, принадлежит Огюсту Пикару и была озвучена еще в 1953 году. Однако из-за финансовых трудностей реализация проекта была отложена.

Позднее Жак Пикар предложил директору Швейцарской выставки 1964 года создать необычный аттракцион – подводную лодку для туристов, которая погружалась бы в Женевское озеро. В конце 1962 года проект получил одобрение и финансирование.

Мезоскаф был спущен на воду 27 февраля 1964 года. Во время выставки он совершил 700 погружений в Женевское озеро на глубину 100 метров, а после закрытия – еще около 400. На борту мезоскафа побывало более 33 тысяч человек. В 1965 году «Огюст Пикар» был продан в США за 100 тысяч долларов.