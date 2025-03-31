Какой праздник 2 апреля: что предсказывают приметы и запреты этого дня

2 апреля — день, когда мы вспоминаем святую Фотинию, Самарянку, чья встреча с Иисусом Христосом изменила ход истории. На Руси этот день, известный как «Фотинья Колодезница», был связан с особым почитанием колодезной воды и традициями, связанными со льном. Но 2 апреля — это не только народный календарь: мы отметим важные события, связанные с историей.

Фотинья Колодезница

Светлана, известная также как Фотина Самарянка, почитаемая в этот день, является центральной фигурой библейской истории. Именно у нее Иисус Христос попросил воды из колодца Иакова. Встреча с Сыном Божьим привела ее к вере и провозглашению прихода Мессии. В 66 году она приняла мученическую кончину, будучи брошенной римлянами в колодец. Вместе с ней погибли ее сыновья и сестры.

На Руси, благодаря преданиям о встрече у колодца и мученической смерти в нем, в этот день особо почитали колодезную воду, считая, что в день Фотинии она обретает целительные свойства. Омовение колодезной водой в этот день считалось способом избавления от болезней, особенно от лихорадки.

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Кроме того, обращались к Фотинии за помощью и другими способами. В некоторых регионах России в этот день писали молитву на листке бумаги, который затем заворачивали в ткань и давали больному носить на шее несколько дней. После этого записку сжигали, а пепел съедали.

Также в этот день чествовали лен, как основной источник ткани. Льняные изделия выставляли на улицу, украшали ими заборы и березы. Девушки водили хороводы с льняными полотенцами, которые использовались на свадьбах, в надежде привлечь хороших женихов.

Что нельзя делать 2 апреля?

Не стоит смотреть в колодец после заката – можно увидеть нечистую силу

Нельзя рубить деревья – к несчастью в семье

Нельзя шить и штопать – к слезам

Не рекомендуется печь блины – к финансовым потерям

Не оставляйте ведро с водой на улице – к болезням

Приметы на 2 апреля

Яркое солнце при восходе – к раннему теплу и сухому лету

Дождь на Фотинью – грибов осенью будет много

Ручьи громко журчат – к хорошему клёву рыбы

Мать-и-мачеха зацвела – можно начинать полевые работы

Утренний иней – к урожаю гречихи

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День единения народов России и Белоруссии

Учреждение памятной даты, отмечающей формирование Союзного государства России и Белоруссии, было закреплено решениями руководителей обеих стран.

Второй день апреля 1996 года ознаменовался подписанием соглашения об образовании Сообщества России и Белоруссии, а спустя ровно год – договора о Союзе двух государств. В 1999 году в российской столице главы государств России и Белоруссии утвердили Договор о создании Союзного государства.

За период существования данное объединение двух наций подтвердило свою актуальность и состоятельность. Создана обширная нормативно-правовая основа. Подписано более двух сотен соглашений, охватывающих практически все основные направления двустороннего взаимодействия.

В настоящий момент в рамках Союзного государства осуществляется ряд проектов в сферах промышленности, энергетики, строительства, информационных технологий и космических исследований. Объем торговли между Россией и Белоруссией в 2022 году достиг 50 миллиардов долларов.

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Международный день детской книги

Идея учреждения этого праздника принадлежит немецкой писательнице Йелле Лепман. Выбор даты связан с днем рождения известного сказочника Ханса Кристиана Андерсена.

В 1956 году Международным советом по детской книге была учреждена престижная премия, носящая имя Андерсена. Эта награда присуждается раз в два года выдающимся авторам и иллюстраторам детских книг со всего света. Торжественная церемония награждения традиционно проводится во Всемирный день детской книги. За время существования премии Андерсена ее лауреатами стали более 40 писателей и художников-иллюстраторов, представляющих более 20 стран мира.

Всемирный день информирования об аутизме

Эта знаменательная дата была учреждена Организацией Объединенных Наций, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 2007 года, благодаря инициативе Государства Катар.

Аутизм представляет собой перманентное расстройство развития нервной системы, которое проявляется в раннем возрасте. Это состояние широко встречается во всем мире. При наличии необходимой поддержки, понимания потребностей и позитивного отношения, люди с аутизмом имеют возможность полноценно и продуктивно интегрироваться в общество.