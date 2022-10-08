Каким требованиям должен отвечать салон красоты? 

Желание эффектно выглядеть и как можно дольше сохранять свое очарование — одна из базовых особенностей женского мировоззрения. Чтобы достичь этой цели, дамы готовы идти на различные ухищрения и ловить малейшие изменения моды. Верные помощники в создании привлекательного образа — специалисты, работающие в салонах красоты. О том, каким требованиям должны соответствовать эти заведения, мы расскажем в этом небольшом обзоре.

Внимание к мелочам

Сразу отметим, что для уважающего себя и клиента салона красоты особое значение имеет любой элемент: оформление, оборудование, соответствие требованиям, сервис, квалификация администратора и персонала, отношение к клиентам.

С учетом того, что многие посетители живут в условиях постоянной нехватки времени, важно, чтобы предприятие бьюти-индустрии смогло предоставить как можно больше услуг. Если планируется выход в свет или романтическое свидание, желательно, чтобы маникюр, педикюр, массаж и покраску волос сделали в одном месте.

В приличном салоне для проведения каждой процедуры должен быть специальный мастер, который не только прекрасно знает свое дело, но и максимально вежлив и доброжелателен к посетителям. При записи на процедуру по телефону вы быстро ощутите, насколько профессионален персонал салона. Достаточно проанализировать, насколько вежлив был администратор, смог ли ответить на все вопросы об услугах.

Особые отношения

В салоне должны работать только те специалисты, квалификация которых подтверждена сертификатами и дипломами. Особенно этот пункт важен при добавлении в меню новых услуг.

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Обычно, профессиональные мастера стремятся установить с посетителями прочные отношения и ведут особые тетради или создают файлы, в которые подробно записывают всё, что связано с клиентом: его пожелания, особенности, информацию о процедурах и т.п.

Клиент должен чувствовать себя в максимально комфортной среде, и здесь также важна каждая мелочь.

Когда вы обедали на бегу, а вечером в салоне вам предложили сок, ароматный кофе или чай с вкусным печеньем — это не только приятная неожиданность, но и один из признаков достойного заведения.

Расположение салона должно быть удобным и доступным, а наличие даже небольшой парковки – ощутимый плюс.

Важна грамотная организация помещения, чтобы у мастера всё было под рукой, а клиенту могли предоставлять несколько услуг одновременно (например, маникюр и педикюр в 4 руки).

В хороших центрах не экономят на оборудовании для проведения процедур. Помимо того на полочках у мастеров всегда стоит специализированная косметика, которую не найти в обычных магазинах. Она приобретается на заказ и используется только в профессиональных центрах.

Мастера салона должны регулярно проходить обучение по работе с современными материалами, а также быть осведомлены о новинках бьюти-индустрии.

Следуя букве закона

Всё оборудование (особенно аппараты для лазерных процедур), должно иметь государственные сертификаты соответствия, а помещения салона содержаться в идеальном порядке. Все инструменты обязательно дезинфицируются после каждого клиента.

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Условно салон красоты делят на несколько зон, в которых оказываются различные услуги. Количество таких уголков может быть разным, среди стандартных достаточно назвать парикмахерскую зону, комнату для маникюра и педикюра, зону шугаринга, уголок косметолога.

Руководитель салона (речь прежде всего о директоре, а не учредителе) должен получить медицинский диплом и иметь практический опыт – 5 лет для специалистов с высшим образованием и 3 года для тех, кто имеет среднее образование.

Законно работающий салон должен иметь специальное разрешение от Роспотребнадзора, заключение от органов пожарной безопасности, а иногда и медицинскую лицензию.

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Если открыть заведение, где перечень салонных услуг состоит из моделирования причёсок, окраски и ногтевого дизайна, лицензия не требуется. Все процедуры, которые повреждают кожные покровы (пилинг, пирсинг, татуаж), массаж и многие другие должны проводиться только при наличии такого документа.

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