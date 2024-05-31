Пятница, 31 мая, 2024

Какие важные изменения ждут россиян в июне 2024

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: Госдума

Госдума РФ опубликовала сообщение о законах, вступающих в силу в июне 2024 года.

Изменения ожидаются серьёзные, некоторые из них напрямую повлияют на жизнь большинства граждан страны.

В частности, начнут действовать новые правила для единого пособия на детей.

При расчёте среднедушевого дохода, который учитывается при назначении единого пособия, теперь будут принимать во внимание сумму алиментов. Если размер алиментов определён судом, то будет учитываться фактический объём полученных средств. Если же родители договорились о размере алиментов самостоятельно, то в расчёт будет браться сумма, указанная в соответствующем заявлении, но не менее минимального размера алиментов, предусмотренного Семейным кодексом.

При этом доход от подработки несовершеннолетних не будет учитываться при расчёте.

Также правительство установит виды и категории сложности туристических маршрутов, для прохождения которых потребуется сопровождение аттестованного инструктора-проводника. Регионы получат возможность разрабатывать такие маршруты на своих территориях.

Инструкторы-проводники будут обязаны уведомлять региональные исполнительные органы власти о сопровождении туристов на маршруте до начала и после завершения маршрута.

Подробности в карточках.

Какие важные изменения ждут россиян в июне 2024
Какие важные изменения ждут россиян в июне 2024
Какие важные изменения ждут россиян в июне 2024
Какие важные изменения ждут россиян в июне 2024
Какие важные изменения ждут россиян в июне 2024
Какие важные изменения ждут россиян в июне 2024
Какие важные изменения ждут россиян в июне 2024
Какие важные изменения ждут россиян в июне 2024
Какие важные изменения ждут россиян в июне 2024
Какие важные изменения ждут россиян в июне 2024

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