Какие праздники 12 марта: приметы, запреты и история дня

12 марта – день, когда зима сдаёт свои позиции, уступая место весне. Это день Прокопа Перезимнего, Дорогорушителя, имя которого тесно связано с народными приметами и наблюдениями за капризами погоды. Наши предки верили, что именно от состояния дороги и обилия капели зависел успех любых начинаний, от охоты в лесу до посева на поле. Но 12 марта – это не только народные традиции и суеверия. Эта дата богата на значимые исторические события и культурные достижения, от образования первых цифирных училищ при Петре I до появления на балетной сцене легендарной пачки.

Прокоп Перезимний, Дорогорушитель

С приходом Прокопа обычно ощущалось настоящее весеннее тепло, снег исчезал, а зимние пути становились непроходимыми. В народе говорили: «Прокоп зимний путь прокладывает, а весенний разрушает»; «Прокоп дорогу ломает, а сам в снегу застревает»; «На Прокопия снег лежал, а потом в реку убежал». Поэтому перед тем, как отправиться в путь, внимательно оценивали состояние дороги, прислушиваясь к ее надежности. Также обращали внимание на капель: обильная капель предвещала нежелательность дальних поездок.

При хорошей капели можно было отправляться в лес на охоту за зайцами. У охотников были свои приметы: заяц, перебежавший дорогу, сулил неудачу, а собака — нейтральный исход.

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Крестьяне наблюдали за вербой. Раннее распускание почек на верхушке предвещало благоприятное время для раннего сева. Если же верхушка вербы не спешила распускаться, то второй посев обещал быть удачным. С появлением подснежников начинали пахоту.

Что нельзя делать 12 марта?

Распространять ложную информацию и участвовать в пересудах, так как неправда в этот день может привести к потоку лжи и проблем в дальнейшем.

Совершать значительные приобретения. Приобретение дорогостоящих вещей, таких как мебель или бытовая техника, может привести к их быстрому выходу из строя.

Причинять вред птицам, особенно ласточкам. Уничтожение их жилищ или нанесение им вреда предвещает серьезные беды.

Стирать иней с окон, поскольку считается, что это может впустить в дом злых духов.

Игнорировать просьбы о помощи. Оказание поддержки нуждающимся в этот день имеет особое значение для привлечения удачи.

Приметы на 12 марта

Теплая и ясная погода – к ранней и теплой весне.

Сильный ветер – к ветреному и холодному лету.

Ветер с юга – к теплому и дождливому лету.

Снегопад – к богатому урожаю грибов осенью.

Метель – к долгой весне и позднему наступлению тепла.

В 1714 году Петр Первый издал указ о создании цифирных училищ для обучения юных представителей различных сословий

Император распорядился об учреждении во всех губерниях при архиерейских резиденциях и крупных монастырях арифметических школ, где преподавали арифметику и основы геометрии.

Указ делал обязательным обучение для отпрысков дворян, приказных чинов, а также детей дьяков и подьячих в возрасте от 10 до 15 лет. Впоследствии к ним присоединились дети священнослужителей и купцов.

Посещение этих школ было обязательным. Юношам, не завершившим обучение, запрещалось вступать в брак, а для детей духовенства уклонение грозило военной службой.

К 1716 году в разных городах Российской империи функционировало 12 подобных школ, а в последующие годы было открыто еще 30. Эти учебные заведения прекратили свое существование в 1744 году, когда последние из них были реорганизованы и присоединены к гарнизонным школам при полках.

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В балете впервые использован женский костюм под названием «пачка»

В балетном искусстве дебют женского костюма, известного как «пачка», состоялся 12 марта 1832 года. Во время премьеры балета «Сильфида» публика впервые увидела Марию Тальони в одеянии, идеально соответствовавшем образу нежной феи. Длина пачки доходила до середины голени. Появление балерины в этом наряде вызвало восторг у зрителей и стало сенсацией.

В СССР принят закон «О защите мира»

В ответ на обращение Второго Всемирного конгресса сторонников мира, проходившего в Варшаве в 1950 году, к парламентам всех государств с призывом принять законодательство о защите мира и ввести уголовную ответственность за пропаганду войны, 12 марта 1951 года Верховным Советом СССР был принят соответствующий закон.

Этот закон провозглашал пропаганду войны, вне зависимости от ее формы, тягчайшим преступлением, направленным против человечества. Лица, уличенные в ведении военной пропаганды, подлежали судебному преследованию в качестве уголовных преступников.

Аналогичные законы, направленные на защиту мира, были также приняты парламентами ряда стран: в 1950 году – Чехословакии, Венгрии, Румынии, ГДР, Болгарии и Польши, а в 1951 году – Албании и Монгольской Народной Республике.