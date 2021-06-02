Какие комнатные цветы можно пересадить на лето в уличные кашпо?

- Advertisement -

Лето – пора пышного цветения, плодоношения, урожая. Лето – это маленькая жизнь. В том числе для комнатных растений, которые могут переместиться с квартирных подоконников на открытые балконы, террасы и дворы.

Какие домашние растения на летний период могут быть пересажены в уличные кашпо?

Самым популярным многолетним растением, которое на лето можно пересадить в уличный вазон, по праву можно назвать Пеларгонию или герань.

Чтобы герань всё лето прекрасно себя чувствовала и радовала цветением на открытом воздухе, необходимо выполнить нехитрые процедуры пересадки.

В кашпо или вазоне важно сделать хороший дренаж. При пересадке с растения необходимо удалить все завядшие соцветия.

Высаживая домашнюю герань в уличный вазон не надо бояться изменения цвета листвы. Она становится более розовой – это норма.

Герань – это светолюбивое растение, но и полутень будет хорошим условиям для цветения. Главное регулярно, но не обильно поливать и всё лето вы будете радоваться шикарным ярким соцветиям.

Когда столбики термометров будут приближаться к температуре не выше + 3 градусов тепла, растение необходимо пересадить в горшок и вернуть на домашний подоконник.

Агератум – комнатный цветок, с пушистыми голубыми цветами, похожими на вязаные шарики.

Главные условия для цветения – солнце и обильный полив. В вазонах и кашпо агератум шикарно смотрится в композициях с другими растениями. К нему, например, можно подсадить сезонные петуньи и создать либо контрастную, либо монохромную композицию.

Бегония будет шикарно смотреться и в подвесных кашпо и в напольных вазонах, а также подходит для высадки в клумбу.

Для успешного цветения необходима полутень. На солнце листья быстро получают ожоги, а в тени бегония перестаёт цвести.

В кашпо или вазон необходимо поместить дренаж, так как растение склонно к загниванию корней.

Перед трансфером на зиму в квартиру бегонию необходимо обрезать и поместить в нежаркое помещение

Фуксия высаживается на лето в подвесные кашпо, которые должны располагаться под козырьками, так как она плохо переносит солнечные лучи.

Осенью фуксию надо сильно обрезать и занести вазон с ней в помещение, где температура воздуха будет примерно 10 °C.

Если в вашей квартире есть перечисленные растения – смело переносите их на открытый воздух и наслаждайтесь их красотой летними вечерами под пение птиц.