Какие аллергены особенно опасны осенью, рассказали специалисты

Журналисты «Вечерней Москвы» обсудили со специалистами, какие аллергены активны сейчас в столичном регионе, действительно ли смена города может сократить вероятность развития неприятной симптоматики.

По словам врача-иммунолога и аллерголога Надежды Логиной, осенью особенно активны аллергены сорных трав и плесневых грибов. Логина отмечает, что у некоторых людей, кроме аллергии на грибки и пыльцу, может развиться перекрестная пищевая аллергия, которая проявляется круглогодично. Например, аллергия на пыльцу березы может вызвать реакцию на косточковые фрукты, такие как яблоки, груши, черешня, персики и абрикосы. При аллергии на пыльцу орешника аллергические реакции могут вызывать любые орехи в любое время года.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок также подтвердил, что осенью часто встречается аллергия на споры плесневых грибов, особенно в условиях переменчивой погоды с чередованием теплых и сухих периодов.

По мнению Болибока, в крупных городах действительно больше аллергиков, но это связано не с количеством аллергенов, а с экологическими условиями и образом жизни. В мегаполисах высокая экологическая нагрузка из-за автомобильных и промышленных выбросов, а также нездоровое питание, содержащее консерванты и красители, что способствует развитию аллергий. В сельской местности люди, как правило, питаются натуральными продуктами, что снижает риск развития аллергических реакций.

Иммунолог предупреждает, что переезд в другую местность не избавит от сезонных аллергенов, так как их набор везде одинаковый. Более того, переезд может вызвать адаптационный стресс, который негативно влияет на здоровье и может длиться до пяти лет.

Надежда Логина добавляет, что аллергии поддаются лечению, и переезд из мегаполиса в менее крупные города не является необходимым. Существует несколько эффективных методов терапии, включая симптоматическое лечение, аллерген-специфическую иммунотерапию и аутолимфоцитотерапию. Эти методы могут помочь избавиться от аллергии навсегда и улучшить качество жизни.