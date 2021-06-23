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В рамках проекта «Прокуратура разъясняет» 7info напоминает, какая ответственность предусмотрена за вождение в нетрезвом виде.

Разъяснение для водителей подготовила Ирина Кабочкина, помощник прокурора Московского района.

Управление транспортным средством в состоянии опьянения, вызванным употреблением алкоголя и наркотических средств, законодательством Российской Федерации запрещено.

Лицо, впервые управлявшее транспортным средством в состоянии опьянения, подлежит привлечению к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, предусматривающей лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.

Частью 1 ст. 12.26 КоАП РФ, установлена административная ответственность за отказ от освидетельствования на состояние опьянения.

Лица, ранее подвергавшиеся административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, повторно осуществляющие управление транспортным средством в состоянии опьянения, подлежат привлечению к уголовной ответственности по ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей, обязательных работ на срок до 480 часов, принудительных работ или лишения свободы на срок до 2-х лет. Кроме того, в качестве дополнительного наказания применяется лишение права управления транспортными средствами на срок до 3-х лет.