Какая планета управляет Вашим бизнесом. Расчет

Каждая компания, как и человек, находится под влиянием планет и созвездий. Именно они дают энергию и задают вектор развития. Поэтому руководителям компаний и корпораций важно знать управляющую планету. Благодаря этой информации, можно не только сохранить свой бизнес, но и вывести его на новый уровень, приумножив капитал.

Известные международные прогносты, авторы нумерологических книг Айрэн и Джули По подробно описали это в очередном бестселлере «HR-нумерология». Помимо этого, в книге раскрываются секреты правильного подбора персонала и стратегии развития организации, которая приведет к успеху. Авторы делятся способами выявления сильных и слабых сторон бизнеса, расчета критических точек и удачных периодов для развития.

Мы приводим лишь небольшой отрывок из книги, но даже благодаря этой информации можно узнать много нового и выработать правильный алгоритм действий.

Начнем с основы любой компании – с ОГРН.

ОГРН в РФ выглядит так: СГ1Г2К1К2Н1Н2(Х5/7)Ч

С – может иметь следующие значения:

ООО – 1

гос.организации – 2

ИП – 3

гос.компании – 4

ЗАО или ОАО (очень крупные компании, например «Газпром») – 5

Г1Г2 – две последние цифры года основания.

К1К2 – регион, в котором открыта компания. Они немного отличаются от автомобильных. Регион помогает понять, насколько надежно сотрудничество с этой компанией. Если, например, тюменская компания работает на московском рынке, то если что-то случится, тюменские руководители уедут обратно и разрешить ситуацию будет намного сложнее. Судиться с компанией придется в том регионе, где зарегистрирован ее юридический адрес.

Н1Н2 – это главный налоговый орган, открывший это юридическое лицо.

Х5/7 – индивидуальный номер компании. У ООО 5 цифр, у ИП 7 цифр.

Ч – последняя цифра, которая и показывает под какой планетой развивается ваш бизнес.

Значения:

Плутон – хорош тем, что подходит для всех видов деятельности. Больше всего ему нравится сфера эзотерики. Плутон может быть директным (идти вперед). Т.е. руководитель находится на другом конце Земли, а компания продолжает работать и развиваться.

Может быть ретроградным – два шага вперед, один назад. Бизнес нельзя оставить даже на короткое время. Есть риск что-то упустить. Требует постоянного внимания.

Солнце – статусные компании. Главная цель – стать лидерами рынка. Важно тратить много денег не только на рекламу, но и на обучение персонала. Чаще всего компании связаны с телевидением, радио, шоу-бизнесом, политикой, гос.структурами.

Луна – осторожные компании. Такие компании никуда не спешат. Выбирают большие и долгосрочные контракты, но с меньшей долей риска. Аккуратные, дипломатичные, работают качественно. Деятельность чаще связана с медициной, экологией, животными.

Юпитер – развивающиеся компании. Похожи на компании под покровительством Плутона, но отличаются отсутствием интуиции и тайны. Часто конкурируют с компаниями, находящимися под покровительством Урана. Связаны с педагогической деятельностью, со всем, что касается консультирования.

Уран – профессиональные компании. Акцент на высокую подготовленность и качество товара или услуги. Не умеют себя продавать, от этого часто проигрывают юпитерианским компаниям. Зато прочно крепятся на рынке. Подходит для многих направлений, но Уран мужская планета. Хорошо помогает тем компаниям, где руководители мужчины.

Меркурий – стремительные компании. Им не сидится на месте, но это и не требуется. В отличие от лунных компаний, меркурианским не надо осторожничать. Лучше вкладывать деньги в новые технологии. Подходящая сфера деятельности – торговля, путешествия, туризм, недвижимость, реклама.

Венера – стильные, брендовые компании. Красиво все: от парковки у офиса, до внешнего вида сотрудников. Понимают, что хорошо продать можно не саму вещь, а бренд. Поэтому тратят большие деньги на создание единого стиля. К работе относятся внимательно, имеют авторский подход. Направление – строительство, дизайн, ремонт, садоводство, красота и мода, творчество.

Нептун – авторские компании. Самый сложный тип бизнеса. Невозможно ничего заимствовать. Необходимо разрабатывать с нуля некую уникальную идею. Компания разрушается если нет креативных совещаний и новых предложений. Нептун покровительствует профессиям, связанным с техникой, компьютерами и автомобилями. А также кино, наука, творчество, образование.

Сатурн – фундаментальные компании. Самый идеальный вариант – производство, строительство, научная медицина, политика. Даже если деятельность не связана с этими направлениями, необходимо увеличить объемы производства или внести дополнительные услуги. Важна дисциплина, иерархия, структура и строгий расчет. Лучшая сфера деятельности – любое производство, услуга – защита и представление интересов.

Марс – дерзкие компании. В кризисе – как рыба в воде. Любят яркие скандальные ходы для публичности. Намерено сталкивают кого-то лбами, чтобы заставить о себе говорить. Нельзя вступать в сделки, где есть еще один или несколько исполнителей. Марсиане побеждают только в одиночку. Подходят все гос.профессии, прокуроры и следователи. Хороши также мужские профессии: транспорт, логистика, авиация, военное направление.

Как видите, всего лишь по одной цифре из ОГРН можно определить рекомендуемое направление деятельности компании. Изучив книгу Айрэн и Джули По «HR-нумерология» вы получите гораздо больше.

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Практикум провела нумеролог международного уровня, прогност Джули По. Прослушав его, вы поймете почему мотивация для каждого сотрудника бывает разной и как определить, кто способен вести компанию к лидирующим позициям, а кто, напротив, будет тянуть её вниз. Также вы узнаете какими способами можно раскрыть личностный потенциал всего коллектива и как именно делать многоступенчатую аналитику деятельности работников и организации, чтобы оценить перспективы взаимодействия.