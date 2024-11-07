На сексуальность влияют не только внешние факторы, но и звезды. Портал Wday.ru рассказал, чего можно ожидать в интимной сфере от разных знаков Зодиака.

Когда отношения только начинаются, хочется узнать о партнере как можно больше. Гороскоп, конечно, не справочник по интимной жизни, но общие характеристики знаков Зодиака описывает сравнительно точно. Не зря уже много веков к астрологам за помощью обращались и королевские особы, и простые люди.

Овен

Мужчины-Овны любят держать все под контролем. Они прирожденные лидеры, и их партнерша должна уметь подчиняться, даже если страсть вспыхнет в месте, не похожем на супружескую спальню. Соглашайтесь — не пожалеете.

Овны — спонтанные и изобретательные любовники, и им нужна партнерша, которая разделяет их темперамент и фантазию. Если не разделяет, он может найти замену на стороне.

Считается, что до 30 лет мужчины этого знака не отличаются верностью. Но с возрастом их пыл утихает, и они уже не ищут приключений. Чтобы соблазнить Овна, будьте загадочной, непредсказуемой и страстной. Этот знак также считается мастером поцелуев.

Телец

Тельцы не склонны торопиться в любви — для них важен сам процесс. Они легко передают инициативу партнерше, так как по натуре ленивы. Изобретательности от них ждать не стоит — секс для них скорее физиология, чем искусство.

Романтики от Тельцов тоже не дождешься. Шелковые простыни, эротическое белье, свечи — это для них пустая трата времени. Тельцы — приземленный и прагматичный знак, который всегда отдает себе отчет в происходящем. Их сложно соблазнить, если они не хотят любви. Зато они верны и стабильны в своих желаниях.

Близнецы

Артистичность Близнецов проявляется и в интимных отношениях. Многие Близнецы — актеры и музыканты, они любят флирт и страсть и ждут того же от партнерши.

Близнецы — дамские угодники, которые легко подстраиваются под настроение девушки и знают, как создать нужную атмосферу. Они нежны и внимательны, проявляют творческий подход. Однако портят впечатление их болтливость и склонность хвастаться подробностями своих любовных похождений.

Рак

Раки славятся привязанностью к партнерше. В отличие от разговорчивых Близнецов, они оставляют впечатления от встречи при себе. Раки консервативны, выбирают партнершу долго и обычно женятся поздно.

Они созданы для семейной жизни и чутко реагируют на настроение любимой. Раки — один из немногих знаков, кто любит взрослые игрушки и активно ими пользуется, что может удивить, учитывая их скромный образ.

Лев

Львы обожают быть в центре внимания и требуют восхищения от партнерши. Они действительно обаятельны и хороши в постели, причем заботятся о внешнем виде и ждут того же от избранницы.

Львы страстны, щедры и не поскупятся на подарки. Однако им нравится, чтобы в сексе все шло по их правилам. Будьте готовы подчиняться и не забудьте похвалить его как гения любви.

Дева

Педантичные Девы долго готовятся к свиданию, иногда даже передумывают. Чаще всего инициатива в отношениях исходит от дамы. В постели Дева старается изо всех сил, хотя легко отвлекается на посторонние раздражители, поэтому важно исключить все помехи.

Девы ценят интеллект и юмор, поэтому внешние недостатки, такие как целлюлит, их не волнуют.

Весы

Весы — один из самых притягательных знаков. В нем есть харизма, мужественность и природная сексуальность. Весы любят красивых девушек и ценят эстетику.

Эти мужчины ласковые и страстные любовники, они не терпят скуку и с радостью откликаются на предложения внести разнообразие в интимную жизнь.

Скорпион

Скорпион — самый сексуальный знак Зодиака, главный обольститель. Это ненасытный и страстный партнер, и с ним вы будете готовы на любые подвиги в постели. Однако они не отличаются тактом и могут высказать свое мнение о ваших недостатках без стеснения.

Стрелец

Стрелец — искусный соблазнитель. Он общителен, с чувством юмора и всегда в центре внимания. С ним легко расслабиться и быть собой, но верности ждать не стоит.

Он любитель разнообразия в интиме и предпочитает виртуозную технику. Однако его страсть быстро угасает, и он легко переключается на новых партнерш.

Козерог

Козерог подходит к отношениям основательно. Этот знак серьезен, избегает легких романов и ищет девушку для серьезной привязанности.

В постели он внимателен и чуток к желаниям партнерши, но за внешней сдержанностью скрывает тайные пристрастия. Козероги могут интересоваться жесткими играми, но всегда учитывают границы партнера.

Водолей

Водолеи — страстные любовники и наивные романтики. Они ценят искренность и ищут партнерш с хорошей фигурой и ухоженным телом.

Водолей традиционен в постели и редко проявляет новаторство. Чтобы заинтересовать его, будьте сдержанны и таинственны.

Рыбы

Рыбы ждут первых шагов от партнерши. Они ленивы и предпочитают комфорт и минимум проблем. Рыбы ценят разнообразие в интимной жизни, и для них важны такие атрибуты, как костюмы и ролевые игры.

Если хотите сохранить интерес Рыб, будьте готовы удивлять и проявлять инициативу.