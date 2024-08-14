Как «заставить» детей мигрантов учить русский язык, рассказали в Госдуме

Дети мигрантов должны осваивать русский язык ещё до поступления в школу, заявил Александр Шолохов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре. В интервью NEWS.ru он отметил, что для этого существуют подготовительные классы, где дети иностранных граждан могут изучить основы языка.

Школы всегда предусматривали возможность создания подготовительных классов. Сейчас это особенно актуально. В таких классах необходимо уделить особое внимание изучению русского языка, а затем переходить к обучению на нём, — пояснил Шолохов.

Парламентарий подчеркнул, что метод глубокого погружения в языковую среду эффективен, но при отсутствии базовых знаний он может быть травматичным для ребёнка. Подготовительные курсы, по мнению Шолохова, могли бы успешно решить эту проблему.

Если ребёнок не владеет основами языка, глубокое погружение может быть травматичным. Однако подготовительные курсы могли бы помочь справиться с этой задачей. Если обучение в школе будет вестись исключительно на русском языке, то ребёнок рано или поздно освоит его, — заключил Шолохов.