Как защитить сад от бабочек-древоточцев: рекомендации специалистов для садоводов

В последние недели жители Подмосковья всё чаще сталкиваются с разноцветными гусеницами на своих дачных участках. Как выяснили садоводы, эти гусеницы превращаются в бабочек-древоточцев. REGIONS разобрался, чем они опасны для растений и стоит ли опасаться их массового появления.

В Комитете лесного хозяйства Московской области пояснили, что пахучий древоточец — распространённое насекомое, особенно часто встречающееся в южной и восточной частях региона. Начальник отдела защиты лесов ГКУ МО «Мособллес» Святослав Некляев рассказал, что основными кормовыми растениями для этого вредителя являются плодовые деревья, такие как яблони, груши, сливы, а также ивы. Вишня страдает реже, так как её стволы слишком тонкие для развития крупных гусениц древоточца.

Некляев отметил, что личинки этого насекомого развиваются внутри стволов деревьев, что может ослабить растение. Однако опасность существует лишь для ослабленных или повреждённых деревьев, остальные деревья устойчивы к атаке древоточца.

Специалист подчеркнул, что говорить об эпидемии пахучего древоточца в Московской области пока рано, хотя насекомое встречается повсеместно. Его распространённость зависит от состояния садов и ухода за ними.

Чтобы предотвратить появление вредителей, специалисты рекомендуют своевременно проводить реставрацию дупел на деревьях, которые могут образовываться не только из-за вредителей, но и из-за дереворазрушающих грибов и заболеваний. Эффективным способом борьбы является замазка повреждений садовым варом с добавлением инсектицида. Осматривать деревья нужно с ранней весны, поскольку основное время лёта бабочки-древоточца — с конца мая по август.

Некляев также подчеркнул, что гусеницы древоточца безопасны для человека, но если на участке есть плодовые или декоративные деревья, рекомендуется собирать и уничтожать гусениц для снижения их численности.