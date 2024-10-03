Как законно получить, хранить и можно ли передать оружие на нужды СВО? На вопросы рязанцев ответила Росгвардия

Центр лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии рассказал об обороте гражданского оружия на территории Рязанской области. Спикером выступил Дмитрий Громада, начальник отделения контроля. Помимо статистики, Росгвардия предоставила сведения о передаче оружия в зону проведения СВО и новых правилах владения оружием.

С начала 2024 года Росгвардией обработано 16 тысяч заявлений на получение госуслуг в области оборота оружия, частной, детективной и охранной деятельности. Всего в Рязанской области сейчас находится 31 тысяча владельцев и 58 тысяч единиц гражданского оружия.

5 тысяч проверок и 9 контрольно-профилактических мероприятий по надлежащему хранению и использованию оружия были проведены сотрудниками Росгвардии. По их результатам, более 700 разрешений и лицензий аннулировали, 700 единиц огнестрельного оружия и 2 тысячи патронов изъяли. К административной ответственности по факту нарушений привлечено более 800 граждан.

Какова судьба изъятого оружия? В соответствии с законом владельцы огнестрельного оружия могут передавать его и соответствующие патроны в государственные военные структуры для пользования. В Рязани таким образом передано для нужд СВО уже более 50 единиц такового. Для передачи необходимо обратиться в подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства. Что же касается оружия изъятого – его организация направляет только по требованию самих структур, не «сплошным потоком».

Также Дмитрий Громада напомнил о нововведениях в законодательстве. Например, с 1 января, чтобы получить «охотничий билет», придется сдавать экзамен. Говоря о правилах хранения оружия, помните, ни в коем случае его нельзя передавать третьим лицам, даже из числа близких. За это можно получить административный штраф в размере от 500 до 2 тысяч рублей, либо лишиться права на приобретение, хранение, ношение оружия на срок от 6 месяцев до 1 года.