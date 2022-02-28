2 C
Рязань
Понедельник, 28 февраля, 2022

Рязанских туристов вывезли из Болгарии через Катар

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Рязанских туристов вывезли из Болгарии через Катар

7info

Из Европы туристов, которые отправились в организованные туры, вывозят также организованно. Им необходимо связаться со своим тур менеджером или с любым сотрудником туристического агентства. Рязанских туристов, находящихся на отдыхе в Болгарии, вывозили через Катар. Об этом РИА «7 новостей» сообщила директор туристического агентства «МК-Тревел» Мария Кокорина.

- Реклама -

Важная информация для туристов.

Самостоятельно путешествующим туристам необходимо зайти на сайт федерального агентства по туризму — и ознакомится с развернутым помощником по организации вывоза граждан РФ.

Если нет возможности дозвониться до перевозчика, необходимо установить зарубежный помощник.

- Реклама -

На сайте Федерального агентства по туризму также написаны телефоны, по которым можно позвонить и рассказать о существующей проблеме.

Ещё одно популярное туристическое направление — это страны Карибского бассейна — Мексика, Венесуэла, Доминиканская республика и Куба. Наших туристов, опять же, вывозят организовано.

— Большая просьба для всех отдыхающих — быть на связи с гидом и уточнять, в какое время будет вывозной рейс, — говорит Мария Кокорина. — Конкретно вчера из России за туристами, отдыхающими в Карибском направлении, вылетел запасной борт, который следовал через Петропавловск-Камчатск.

Для туристов, которые хотят отменить бронирование, могу сказать, что в настоящий момент быстро осуществить данную опцию не получится. Туроператоры предлагают перебронировать туры на более поздние даты. Возврат возможен только путём переноса денежных средств на открытые направления — Египет, Турцию и Арабские Эмираты.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяРязанский Минздрав прокомментировал информацию о мобилизации врачей для отправки в командировку
Комментарии для сайта Cackle
spot_img