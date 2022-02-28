Из Европы туристов, которые отправились в организованные туры, вывозят также организованно. Им необходимо связаться со своим тур менеджером или с любым сотрудником туристического агентства. Рязанских туристов, находящихся на отдыхе в Болгарии, вывозили через Катар. Об этом РИА «7 новостей» сообщила директор туристического агентства «МК-Тревел» Мария Кокорина.

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Важная информация для туристов.

Самостоятельно путешествующим туристам необходимо зайти на сайт федерального агентства по туризму — и ознакомится с развернутым помощником по организации вывоза граждан РФ.

Если нет возможности дозвониться до перевозчика, необходимо установить зарубежный помощник.

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На сайте Федерального агентства по туризму также написаны телефоны, по которым можно позвонить и рассказать о существующей проблеме.

Ещё одно популярное туристическое направление — это страны Карибского бассейна — Мексика, Венесуэла, Доминиканская республика и Куба. Наших туристов, опять же, вывозят организовано.