Как выбрать «правильную» черешню?

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Одной из самых вкусных ягод лета является черешня. Уже неделю она активно продаётся на рыночных развалах Рязани.

Мы решили разобраться в многообразии черешни.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИА FRUITNEWS И ЯГОДНОГО СОЮЗА Марина Козий даёт следующий комментарий на сайте Рос качество.

— Крупнейшими экспортерами черешни в мире являются Чили, США и Турция. Узбекистан сейчас очень быстро догоняет мировых лидеров по поставкам этой культуры, осваивая современные сорта, технологии выращивания, сбора и хранения, а также выходя на новые перспективные рынки – например, в Китай и страны Ближнего Востока. Если производство черешни в этой стране будет развиваться такими темпами и дальше, то в ближайшие годы Узбекистан войдет в топ-3 мировых поставщиков, потеснив Турцию, — сообщила чиновница.

Основными поставщиками черешни в мае — июне в Центральную Россию пока являются Азербайджан и Турция. У покупателей бытует стереотип, что самая вкусная черешня – узбекская, поэтому продавцы частенько лукавят, выдавая товар с прилавка за тот, который хочет купить покупатель.

Если вы действительно решили купить узбекскую черешню, то за ней идите в торговые точки и требуйте сертификат на товар.

Черешня – очень теплолюбивое растение. Живёт и развивается только в местах, где много солнца. В России черешневые сады присутствуют в Краснодарском крае, Дагестане и в Крыму.

Сортов черешни великое множество. Цвет ягоды варьируется от жёлтого до почти чёрного и не является показателем спелости.

Если в ящике вы видите разные цвета ягоды – это говорит о том, что черешню не раз пересыпали и смешали сорта. Такую лучше не покупать.

Свежесть черешни можно определить по веточкам — черешкам, на которых держится ягода. Они не должны быть засохшими и иметь бурый цвет. Такие признаки указывают на то, что ягода долго хранилась и пользы от неё не будет.

Если вам предлагают за меньшие деньги контейнер, в котором есть несколько подгнивших ягод, его тоже не стоит покупать. Плесень уже могла заразить свежие на вид плоды.

Размер и цвет черешни на вкус не влияют. Это только эстетическое восприятие. Поэтому завышение цены на крупные ягоды не оправдывает средства.