Как выбрать первые коньки? Секретами поделился продавец одного из столичных спортивных гипермаркетов

Сотрудник одного из спортивных гипермаркетов Москвы Виталий Кушнарев рассказал, как правильно выбрать первые коньки. Рекомендации публикует интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Лёгкие, часто без шнуровки и с удобной застёжкой прогулочные коньки подойдут всем. Хоккейные коньки отличаются усиленным стаканом, они тоже комфортны и плотно сидят на ноге.

Зубцы на передней части фигурных коньков позволяют выполнять элементы и тормозить.

У коньков отдельная таблица размеров, – отметил специалист. Европейский 43 размер обуви соответствует 9-му коньковому. В любом случае необходима примерка, чтобы коньки подошли по ширине.

Спереди конька должно оставаться небольшое пространство – оно пригодится, если потребуются толстые носки.