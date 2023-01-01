Воскресенье, 1 января, 2023
Татьяна Проводина

Как выбрать первые коньки? Секретами поделился продавец одного из столичных спортивных гипермаркетов

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Изображение от pressfoto на Freepik

Сотрудник одного из спортивных гипермаркетов Москвы Виталий Кушнарев рассказал, как правильно выбрать первые коньки. Рекомендации публикует интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Лёгкие, часто без шнуровки и с удобной застёжкой прогулочные коньки подойдут всем. Хоккейные коньки отличаются усиленным стаканом, они тоже комфортны и плотно сидят на ноге.

Зубцы на передней части фигурных коньков позволяют выполнять элементы и тормозить.

У коньков отдельная таблица размеров, – отметил специалист. Европейский 43 размер обуви соответствует 9-му коньковому. В любом случае необходима примерка, чтобы коньки подошли по ширине.

Спереди конька должно оставаться небольшое пространство – оно пригодится, если потребуются толстые носки.

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