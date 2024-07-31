Как в сказке: в семье рязанки было четыре сыночка, а теперь родилась лапочка-дочка

В Рязанском перинатальном центре пациентка Евгения стала мамой в пятой раз. О ней написали в группе учреждения.

На свет появилась девочка. С ее рождением врачи вспомнили устоявшееся выражение из советского мультфильма «Мешок яблок»: «Четыре сыночка и лапочка-дочка». И неспроста: дома девочку ждут четыре брата.

В июле в Рязанском перинатальном центре произошло знаковое событие: родился 44-тысячный ребенок . С момента открытия центра в марте 2011 года специалисты выходили более пяти тысяч недоношенных и около 500 новорожденных с экстремально низкой массой тела (порядка 500 граммов).