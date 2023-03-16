Как в семье должны распределяться домашние обязанности?

Платформа Авито Услуги провела опрос жителей Центрального федерального округа. Эксперты узнали, как жители России делят бытовые заботы и что больше всего не любят делать по дому.

56% опрошенных полагают, что мужчина и женщины должны делить все домашние обязанности поровну. Речь идёт, к примеру, о стирке, уборке и приготовлении пищи. 26% респондентов считают, что у каждого в семье должна быть своя зона ответственности.

Практически все участники исследования всех возрастов вовлечены в решение бытовых задач по дому. Только 1% заявили, что не выполняют никаких обязанностей. В целом по стране женщины и мужчины наравне покупают продукты — 83%, и также выносят мусор — 78%. А вот за приготовление еды гораздо чаще отвечают женщины — 92% против 51%. Также представительницы прекрасного пола чаще моют полы — 90% против 39%.

70% респондентов в ЦФО отметили, что не ссорятся или умеют мирно решать споры из-за домашних хлопот.

82% опрошенных считают, что обязанности по дому мужчина и женщина должны выполнять вместе. Среди них 56% за распределение обязанностей в паре поровну и среди всех членов семьи.

С наименьшим энтузиазмом россияне берутся за мытьё окон: для 34% респондентов в ЦФО это самый нелюбимый пункт в списке работ по дому. Также в списке нелюбимых занятий по дому — глажка вещей, мытьё полов и уборка в ванной.

А вот поход в магазин за продуктами и приготовление еды респонденты назвали в числе любимых домашних обязанностей.

Большинство жителей России рассказали о привычках, которые помогают им скрасить выполнение обязанностей по дому. Чаще всего респонденты включают музыку или поют — 68%. 43% включают фильм или сериал, 21% устраивают перерывы на перекус, 13% танцуют, 13% слушают подкасты.

Опрос проходил среди 10 тысяч респондентов со всей России.