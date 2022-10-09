Как улучшить своё состояние? Советы психологов

Психологи дают рекомендации, как в ситуации нестабильности вернуть себе уверенность. Советы по улучшению психологического состояния приводит Главное управление МЧС по Рязанской области.
При разрушении привычной стабильности в жизни нормально испытывать беспомощность, тревогу и растерянность. Выключить такие чувства невозможно. Но можно вернуть себе уверенность. Специалисты перечислили приёмы, как это сделать.
• Сосредоточьтесь на делах, которые можно сделать прямо сейчас. Например, поговорите с близкими, уделите время детям, приготовьте еду.
Это поможет сориентироваться в новой ситуации – она постепенно станет знакомой.
• Общайтесь с людьми и сочувствуйте им, поддерживайте тех, кто в этом нуждается.
• Соблюдайте постоянный режим дня.
Эксперты рассказали, как справиться с чувством тревоги.
Тревога всегда сопутствует любым переменам. Она необходима, чтобы сосредоточиться и подготовиться ко встрече с опасностью. Но когда тревога становится слишком сильной, она мешает сфокусировать внимание и принять разумное решение.
Чтобы уменьшить риск возникновения острого чувства тревоги:
• Соблюдайте информационную гигиену. Выберите 2-3 источника информации, которым вы доверяете, и получайте новости только оттуда. Определите, как часто и сколько времени вы посвящаете изучению информации, и не нарушайте этот режим. Важно проявлять интерес и к другим новостям: тревожащая тема захватывает всё внимание.
• Физическая активность поможет выплеснуть напряжение.
• Не злоупотребляйте алкоголем.
• Научитесь чувствовать нарастание тревоги и справляться с ней в самом начале. Чем сильнее развернётся эмоция, тем больше усилий понадобится, чтобы с ней справиться.
Психологи дали рекомендации, как справляться с приступом тревоги.
• Снять напряжения помогут дыхательные упражнения. Короткий вдох — пауза — максимально длинный выдох. Важно сосредоточиться на процессе дыхания и расслаблять мышцы тела, особенно на выдохе.
• Научитесь концентрировать внимание на внешнем или внутреннем объекте. Можно вспомнить таблицу умножения, сосчитать окружающие предметы, придумывать рифмы. Это позволит переключиться с тревожных мыслей.
• В момент нарастания тревоги сделайте несколько физических упражнений. Для борьбы с тревогой подойдут ритмичные упражнения, требующие координации движений.
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