Как ухаживать за яблонями после сбора урожая

Яблоням необходим регулярный уход на протяжении всего года. Особенно внимательно следить за деревьями нужно после сбора урожая. Так как в течение всего года они тратят много сил на формирование и созревание плодов, в конце лета и осенью яблоням нужно обеспечить комфортные условия, огородить их от заболеваний и хорошо подкормить.

Вот несколько правил действий для тех, в чьих садах растут яблони.

Уборка листьев и перекопка почвы

Опавшая листва помогает сохранять тепло и влагу в почве. Также она считается хорошим удобрением. Однако в случае с плодовыми деревьями преющие листья могут причинять вред, поэтому от них стоит вовремя избавиться.

Уборку листьев необходимо проводить после завершения листопада. Если дерево сильно болело, и листья были повреждены, необходимо их сжечь. Здоровые листья можно использовать для компоста.

После сбора листвы нужно перекопать землю в приствольных кругах. Во-первых, это помогает бороться с личинками вредителей. Во-вторых, благодаря перекопке будут уничтожены семена сорных растений.

Старайтесь делать так, чтобы глубина перекопа была не более 15 см. В противном случае можно повредить корневую систему дерева.

Подкормка

Перед холодами яблочные деревья нужно подкормить. Важно помнить, что на усвоение удобрения деревьям нужно 3 недели. Они должны напитаться удобрением до наступления первых морозов, поэтому начало сентября – хорошее время для вноса удобрения.

Закладывать удобрения можно параллельно с перекопкой земли. Для осени хорошо подходят органические удобрения. Например, это может быть навоз. На одно дереве необходимо два ведра удобрения.

Полив

После внесения в почву удобрения дерево необходимо пролить. Благодаря воде питательные вещества быстрее проникают к корням. Полив осуществляйте следующим образом: рядом с деревом выройте яму глубиной 20 см. Если на дне ямки земля влажная и не рассыпается, значит, в почве достаточно влаги, и полив можно отложить.

Если земля сухая, влейте в ямку 3 ведра воды (в случае, когда речь идёт о молодом дереве). Взрослому дереву нужно 6 вёдер.

Очистка веток от лишайников и мха

За летний сезон ветви деревьев подвергаются воздействию мха и лишайников. Перед зимними холодами их необходимо счищать, потому что они наносят большой вред деревьям. Делать это лучше после листопада.

В борьбе с лишайниками и мхом помогает медный купорос. 300 г вещества необходимо развести в 10 литрах воды. Обрабатывают стволы, ветки и землю под деревом. Через 10 дней лишайники отмирают.

Обрезка веток и избавление от старой коры

Больные и сухие ветви деревьев перед зимними холодами необходимо удалить. Вырезать их нужно, слегка захватывая здоровую древесину. Тогда спил заживёт быстро и равномерно.

Важно, чтобы между датой обрезки и заморозками прошло не менее двух недель.