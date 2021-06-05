Как сэкономить на штрафах, не нарушив закон

Пожалуй, каждый из нас сталкивался с административными штрафами, которые взимаются с граждан за нарушения закона, не считающиеся уголовными преступлениями. Конечно, удар по бюджету может быть разным, но по некоторым видам наказаний у граждан есть вполне легальная возможность снизить сумму взыскания. Речь идет прежде всего идет об игнорировании правил дорожного движения.
Уже несколько лет в России действует порядок, согласно которому заплатить государству можно вдвое меньше первоначально обозначенной суммы.
20 дней для самых быстрых
Для начала напомним, что непосредственно на уплату штрафа по закону есть 60 дней с даты, когда постановление госорганов вступило в силу. А вот для тех, кто внесет деньги в течение 20 дней, штраф уменьшается на 50%. То есть вместо 500 рублей за небольшое превышение скорости с расторопных нарушителей возьмут всего 250.
Но нередко случается ,что постановление приходит по почте, то есть через 25, 30 или 45 дней после того как оно начало действовать. При этом у нарушителя нет возможности проверить наличие штрафов в интернете.
С 7 января 2019 года пропущенный срок для скидки по автоштрафам можно восстановить
Раньше водители ходили по судам, чтобы добиться права на скидку, но им отказывали, та как законодатели не предусмотрели задержку с приходом постановления.
Когда поблажек не будет?
Если постановление пришло вовремя, восстановить срок, понятное дело не получится. Скидка предусмотрена для нарушителей с быстрой реакцией.
Независимо от срока уплаты полную сумму штрафа придется внести за вождение в пьяном виде, отказ от медицинского освидетельствования, употребление алкоголя после ДТП или за нарушение ПДД, из-за которого кто-то пострадал.
Скидка не предусмотрена за повторные нарушения. Например, если превысить скорость на 50 км/ч второй раз за год, штраф придется внести полностью . Так же с проездом на красный свет и движением по встречной полосе.
Неоплаченные штрафы можно проверить и на сайте ГИБДД, правда весь список уже погашенных дорожных прегрешений на этом ресурсе не публикуется.
Фемида и форсмажор
Уменьшить сумму наказания можно не только по автомобильным, но и по другим видам штрафов в том числе и налоговым. Но для этого придется обратиться в суд.
В пункте 3 статьи 114 Налогового кодекса предусмотрено, что при наличии у физлица или организации хотя бы одного смягчающего обстоятельства налоговый штраф можно снизить как минимум в два раза. Установить такие обстоятельства могут либо сами налоговики, либо суд .
В статье 112 Налогового кодекса указаны уважительные причины, по которым сумма наказания может быть уменьшена.
Прежде всего, это «стечение тяжелых личных или семейных обстоятельств». Например, в период, когда были допущены ошибки, у главного бухгалтера или директора заболел близкий родственник, шел бракоразводный процесс или залило квартиру В подобных случаях судьи могут учесть эти факторы и снизит штраф.
Но понятно,что ни один служитель Фемиды не поверит только красивым фразам, а, значит, любые смягчающие обстоятельства необходимо подтвердить документально.