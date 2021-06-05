Как сэкономить на штрафах, не нарушив закон

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Пожалуй, каждый из нас сталкивался с административными штрафами, которые взимаются с граждан за нарушения закона, не считающиеся уголовными преступлениями. Конечно, удар по бюджету может быть разным, но по некоторым видам наказаний у граждан есть вполне легальная возможность снизить сумму взыскания. Речь идет прежде всего идет об игнорировании правил дорожного движения.

Уже несколько лет в России действует порядок, согласно которому заплатить государству можно вдвое меньше первоначально обозначенной суммы.

20 дней для самых быстрых

Изображение Павел К. с сайта Pixabay

Для начала напомним, что непосредственно на уплату штрафа по закону есть 60 дней с даты, когда постановление госорганов вступило в силу. А вот для тех, кто внесет деньги в течение 20 дней, штраф уменьшается на 50%. То есть вместо 500 рублей за небольшое превышение скорости с расторопных нарушителей возьмут всего 250.

Но нередко случается ,что постановление приходит по почте, то есть через 25, 30 или 45 дней после того как оно начало действовать. При этом у нарушителя нет возможности проверить наличие штрафов в интернете.

С 7 января 2019 года пропущенный срок для скидки по автоштрафам можно восстановить

Раньше водители ходили по судам, чтобы добиться права на скидку, но им отказывали, та как законодатели не предусмотрели задержку с приходом постановления.

Сейчас, чтобы получить право на скидку в связи с задержкой документа, нужно подать ходатайство в тот же орган или тому же лицу, которое вынесло решение,- поясняет специалист в области гражданского права Сергей Петрухин. Подавать ходатайство должен тот, кого оштрафовали. Если в ходатайстве откажут и срок не восстановят, вы имеете право обжаловать это решение. Если просто заплатить половину штрафа, останется задолженность. Автоматически срок не продлится и сумма не пересчитается.

Когда поблажек не будет?

Если постановление пришло вовремя, восстановить срок, понятное дело не получится. Скидка предусмотрена для нарушителей с быстрой реакцией.

Независимо от срока уплаты полную сумму штрафа придется внести за вождение в пьяном виде, отказ от медицинского освидетельствования, употребление алкоголя после ДТП или за нарушение ПДД, из-за которого кто-то пострадал.

Скидка не предусмотрена за повторные нарушения. Например, если превысить скорость на 50 км/ч второй раз за год, штраф придется внести полностью . Так же с проездом на красный свет и движением по встречной полосе.

Чтобы не бегать марафон по инстанциям, не ждите уведомлений по почте,- советует Сергей Петрухин. Лучше сразу узнавать о штрафах и платить их без визита в банк. Это можно сделать, зарегистрировавшись на портале госуслуг. А после создания личного кабинета надо настройть уведомление о штрафах в режиме онлайн .Для бесконтактной оплаты есть специальное мобильное приложение.

Неоплаченные штрафы можно проверить и на сайте ГИБДД, правда весь список уже погашенных дорожных прегрешений на этом ресурсе не публикуется.

Фемида и форсмажор

Изображение succo с сайта Pixabay

Уменьшить сумму наказания можно не только по автомобильным, но и по другим видам штрафов в том числе и налоговым. Но для этого придется обратиться в суд.

В пункте 3 статьи 114 Налогового кодекса предусмотрено, что при наличии у физлица или организации хотя бы одного смягчающего обстоятельства налоговый штраф можно снизить как минимум в два раза. Установить такие обстоятельства могут либо сами налоговики, либо суд .

В статье 112 Налогового кодекса указаны уважительные причины, по которым сумма наказания может быть уменьшена.

Прежде всего, это «стечение тяжелых личных или семейных обстоятельств». Например, в период, когда были допущены ошибки, у главного бухгалтера или директора заболел близкий родственник, шел бракоразводный процесс или залило квартиру В подобных случаях судьи могут учесть эти факторы и снизит штраф.

Но понятно,что ни один служитель Фемиды не поверит только красивым фразам, а, значит, любые смягчающие обстоятельства необходимо подтвердить документально.