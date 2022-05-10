Как Рязань отметила День Победы

Дождливая погода не помешала рязанцам встретить День Победы. На торжественные мероприятия (а их, между прочим, было организовано 77), собрались тысячи жителей города.

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На самых масштабных мероприятиях побывали корреспонденты 7info. Представляем самые яркие фоторепортажи и видео праздника.

Утром 9 мая торжественные мероприятия начались на Площади Победы с возложения цветов и гирлянды воинской славы. К шествию готовились парадные расчёты.

Участники парада прошли торжественным маршем от площади Победы до площади Ленина. Впереди шла знамённая группа с Государственным флагом России и Знаменем Победы. В строю были курсанты десантного училища, Академии ФСИН, филиала Московского университета МВД, судебные приставы, сотрудники МЧС, юнармейцы, ученики кадетских классов школ Рязани.

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Не испугал дождь и простых рязанцев. Кто-то с интересом наблюдал за прохождением парадных расчётов со смотровых площадок, кто-то – присоединился к акции «Бессмертный полк» и прошёл по улицам Рязани с портретами родных – участников Великой Отечественной войны.

А в это время в Параде Победы на Красной Площади участвовали рязанские десантники. Для тех, кто не успел или не смог увидеть прямую трансляцию, публикуем видео.

В Рязани торжественные мероприятия в честь Дня Победы продолжились на площади Ленина. Конечно же, их почётными гостями стали ветераны.

Ярким моментом празднования Дня Победы в Рязани стал традиционный смотр-конкурс песни и строя «Песня в солдатском строю». Торжественным маршем и с песней перед ветеранами, почётными гостями, жителями и гостями города праздника прошли офицеры Рязанского гарнизона и курсанты военных вузов — Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды краснознаменного командного училища имени генерала Армии В.Ф. Маргелова, Академии Федеральной службы исполнения наказаний, филиала Московского Университета МВД России имени В. Я. Кикотя. А открыл конкурс — отряд юнармейцев.

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И, конечно, куда без показательных выступлений десантников?

Сотни взглядов традиционно приковывает встреча десантников – участников парада в Москве. Делимся яркими моментами мероприятия.

В День Победы жители Рязани присоединились к Всероссийской акции, почтив минутой молчания память павших о время Великой Отечественной войны. На фронт ушли более 300 тысяч рязанцев, многие из них не вернулись домой.

Завершил празднование Дня Победы в Рязани праздничный салют.

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