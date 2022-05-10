Как Рязань отметила День Победы

Дождливая погода не помешала рязанцам встретить День Победы. На торжественные мероприятия (а их, между прочим, было организовано 77), собрались тысячи жителей города.
На самых масштабных мероприятиях побывали корреспонденты 7info. Представляем самые яркие фоторепортажи и видео праздника.
Утром 9 мая торжественные мероприятия начались на Площади Победы с возложения цветов и гирлянды воинской славы. К шествию готовились парадные расчёты.
Участники парада прошли торжественным маршем от площади Победы до площади Ленина. Впереди шла знамённая группа с Государственным флагом России и Знаменем Победы. В строю были курсанты десантного училища, Академии ФСИН, филиала Московского университета МВД, судебные приставы, сотрудники МЧС, юнармейцы, ученики кадетских классов школ Рязани.
Не испугал дождь и простых рязанцев. Кто-то с интересом наблюдал за прохождением парадных расчётов со смотровых площадок, кто-то – присоединился к акции «Бессмертный полк» и прошёл по улицам Рязани с портретами родных – участников Великой Отечественной войны.
А в это время в Параде Победы на Красной Площади участвовали рязанские десантники. Для тех, кто не успел или не смог увидеть прямую трансляцию, публикуем видео.
В Рязани торжественные мероприятия в честь Дня Победы продолжились на площади Ленина. Конечно же, их почётными гостями стали ветераны.
Ярким моментом празднования Дня Победы в Рязани стал традиционный смотр-конкурс песни и строя «Песня в солдатском строю». Торжественным маршем и с песней перед ветеранами, почётными гостями, жителями и гостями города праздника прошли офицеры Рязанского гарнизона и курсанты военных вузов — Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды краснознаменного командного училища имени генерала Армии В.Ф. Маргелова, Академии Федеральной службы исполнения наказаний, филиала Московского Университета МВД России имени В. Я. Кикотя. А открыл конкурс — отряд юнармейцев.
И, конечно, куда без показательных выступлений десантников?
Сотни взглядов традиционно приковывает встреча десантников – участников парада в Москве. Делимся яркими моментами мероприятия.
В День Победы жители Рязани присоединились к Всероссийской акции, почтив минутой молчания память павших о время Великой Отечественной войны. На фронт ушли более 300 тысяч рязанцев, многие из них не вернулись домой.
Завершил празднование Дня Победы в Рязани праздничный салют.
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