Как рассчитать и увеличить свою пенсию: советы экспертов

Заместитель управляющего Отделения СФР по Рязанской области Ирина Шитова рассказала «Рязанским ведомостям», как можно увеличить будущую пенсию.

Пенсия: виды и различия

В России существует три основных типа пенсии: страховая, по государственному пенсионному обеспечению и накопительная. Страховая пенсия выплачивается из бюджета Социального фонда России гражданам, достигшим пенсионного возраста, при условии, что они участвовали в обязательном пенсионном страховании. Пенсия по государственному обеспечению предназначена для определенных категорий граждан, таких как госслужащие и пострадавшие в техногенных катастрофах. Накопительная пенсия формируется за счет страховых взносов работодателей и инвестиций, и доступна гражданам, родившимся в 1967 году и позже, если они сделали выбор в ее пользу до конца 2015 года.

Кто может выйти на пенсию в этом году?

В 2024 году женщины в возрасте 58 лет и мужчины, достигшие 63 лет, могут рассчитывать на пенсию по старости. Для этого требуется минимум 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионного коэффициента. Пенсия рассчитывается, исходя из количества накопленных пенсионных коэффициентов, умноженных на их стоимость, и фиксированной выплаты, установленной государством. Чем выше официальная зарплата и длительнее стаж, тем больше коэффициентов и выше пенсия.

Варианты досрочного выхода на пенсию

Некоторые категории рязанцев могут выйти на пенсию досрочно. Например, мужчины с 42 годами трудового стажа и женщины с 37 годами стажа могут претендовать на пенсию на два года раньше. Многодетные матери также имеют право на досрочную пенсию в зависимости от количества детей и возраста.

Как выплачивается накопительная пенсия?

Для назначения накопительной пенсии мужчины должны достичь 60 лет, а женщины — 55 лет, при наличии необходимого стажа и пенсионных коэффициентов. С июля 2023 года вариант выплаты пенсионных накоплений зависит от соотношения накопленных средств с прожиточным минимумом. Выплата может быть разовой или в виде ежемесячной пенсии.

Индексация пенсий

Страховая пенсия для неработающих пенсионеров индексируется ежегодно 1 января, а для работающих пенсионеров — пересчитывается 1 августа. С 2025 года пенсии работающих граждан также будут индексироваться, что обеспечит более высокую прибавку к выплатам.

Как увеличить свою будущую пенсию?

Чтобы повысить размер будущей пенсии, важно отказаться от «серой» зарплаты и накапливать официальный трудовой стаж. Кроме того, можно увеличить пенсию, если обратиться за ее назначением позже установленного срока.

Куда обратиться для назначения пенсии?

Заявление на пенсию можно подать через портал госуслуг, если выполнены все условия: достигнут пенсионный возраст, подтвержден стаж и количество пенсионных коэффициентов. Решение о назначении пенсии принимается в течение трех часов после подачи заявления.