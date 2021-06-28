Как проверить автомобиль на ограничения?

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С каждым годом на российских дорогах появляется всё больше грузовых и легковых автомобилей, благодаря которым решение повседневных вопросов и задач значительно упрощается и ускоряется. Автомобиль — это комфорт и мобильность, и все больше людей задумываются о его приобретении. Одно из самых оптимальных решений в 2021 году — приобретение «железного коня» с пробегом: он более доступен по цене и сможет прослужить новому владельцу ещё как минимум 5-10 лет. Покупка б/у транспортного средства имеет определенные особенности: необходимо произвести его всестороннюю проверку на всевозможные ограничения, обременения и так далее. В сегодняшней статье речь пойдет о сервисе, позволяющем в любое время проверить автомобиль на ограничения и убедиться в том, что он является по-настоящему выгодным вложением средств.

Проверить автомобиль перед покупкой и узнать, подлежит ли оно регистрационным действиям, позволяет сервис iidx.ru, который отличает не только круглосуточная доступность, но и удобный, интуитивно понятный интерфейс. Среди постоянных пользователей сайта частные лица, e-commerce, торговые площадки, банки, микрофинансовые организации. И физические, и юридические лица получают необходимую информацию максимально оперативно, что позволяет на практике избежать множества ошибок.

Сервис предоставляет актуальную информацию не только об автомобилях, но и:

о документах граждан;

проверяет паспорта, их цифровые копии;

проверяет водительские удостоверения.

Как проверить машину на обременения и ограничения?

Зачастую новоиспеченные автовладельцы с сожалением обнаруживают, что недавно купленное авто находится в залоге у банка или числится за совершенно другим собственником, который может объявиться в любой момент. В 2021 году избежать подобных ситуаций помогает сервис iidx.ru, предлагающий проверку грузовых и легковых транспортных средств всего в несколько кликов: для этого на сайте достаточно заполнить специальную онлайн-форму, указав свои данные и адрес электронной почты для связи. В кратчайшие сроки заявителю будет предоставлена исчерпывающая информация. Стоимость получения данных о транспортных средствах определяется в зависимости от объема и сложности поставленных заявителем задач. Между тем все вложения, как не раз показала практика, очень быстро сполна окупаются.

Получить информацию о транспортных средствах стало намного проще

Современные технологии предоставили нам множество новых возможностей и одна из них — получать исчерпывающую информацию о любых транспортных средствах онлайн. Проверка грузовых и легковых авто на ограничения – самая востребованная услуга на сайте iidx.ru: оставить заявку здесь можно в соответствующем разделе. В кратчайшие сроки с заказчиком связываются менеджеры для обсуждения всех организационных вопросов. Они подробно консультируют, в частности, о том, как проверить транспортное средство на уголовные преступления — на угон, розыск, а также на благонадежность водителя. Пользователям портала доступны более 25 различных видов проверок.