Вторник, 30 августа, 2022
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Как производится начисление платы за горячую воду в случае, когда индивидуальные приборы учета отсутствуют,в жилом помещении никто не зарегистрирован, при этом проживают люди?

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Как производится начисление платы за горячую воду в случае, когда индивидуальные приборы учета отсутствуют,в жилом помещении никто не зарегистрирован, при этом проживают люди?

Размер платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению в жилом помещении, не оборудованном индивидуальным прибором учета, определяется исходя из нормативов потребления и количества граждан, постоянно и временно проживающих в жилом помещении в соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах», утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 по формуле 4 приложения 2.

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