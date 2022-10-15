Как правильно зарегистрировать долю в объекте недвижимости?

Довольно часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда недвижимость делится между несколькими лицами и распределение собственности нужно закрепить официально. В этом случае формального согласия всех владельцев объекта на выделение долей недостаточно. О том, как провести государственную регистрацию этого права, пойдет речь в нашем небольшом обзоре.

Для участников долевой собственности существует четкий порядок обращения за госрегистрацией права. Они могут сделать это одновременно если право возникает с момента госрегистрации (например, при покупке недвижимости несколькими лицами), либо отдельно от других участников при реорганизации юридического лица.

Когда без нотариуса не разберешься

Любые изменения относительно размера долей в праве общей собственности вносятся в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) по заявлению граждан, чьи доли корректируются. Один из участников может подать такое заявление, в том случае, если размер долей изменен вступившим в законную силу решением суда или соглашение об изменении размера долей нотариально удостоверено.

Подать документы о госрегистрации прав на объекты недвижимости, входящие в состав общего имущества, может и представитель заявителя. Например, общее собрание членов товарищества собственников недвижимости, (в обиходе чаще употребляется аббревиатура ТСЖ), может принять решение, которое уполномочивает представителя обратиться с заявлением.

Если речь идет об отчуждении долей в праве или заключении в отношении них договора ипотеки, договор надо обязательно удостоверить у нотариуса.

Сначала спросите совладельцев

При продаже доли в праве общей собственности лицу, которое не является участником такой собственности, нужно соблюдать правила о преимущественной покупке и представить документы, которые подтверждают факты о том, что продавец письменно извещал других участников долевой собственности о продаже доли с указанием цены и условий, на которых она продается, либо о том, что все участники отказались от реализации преимущественного права покупки.

Если участников долевой собственности больше двадцати, то извещение о продаже доли может быть размещено на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). В этом случае такой способ извещения нужно указать в заявлении о госрегистрации права. Заметим, что это правило не применяется при продаже доли в праве общей собственности в жилых помещениях.

При изменения размера долей нужно представить документ, в котором содержатся сведения о том, какая часть имущества принадлежит тому или иному гражданину.

В свою очередь, при образовании объектов недвижимости, которые будут находиться в общей долевой собственности, заявителю нужно представить следующие документы:

— соглашение об образовании общей долевой собственности, если объединяются объекты, принадлежащие разным лицам;

— соглашение о разделе — при разделе объекта недвижимости, который находится в общей собственности разных лиц;

— соглашение или решение о перераспределении земельных участков — при перераспределении земель, находящихся в государственной муниципальной или частной собственности.

При приобретении объекта недвижимости за счет общих доходов супругов и средств «материнского капитала» либо полностью за счет средств маткапитала потребуется нотариально удостоверить договор, поскольку такая недвижимость поступает не в общую совместную собственность супругов, а в общую долевую собственность родителей (каждого из супругов) и детей.

Не меньше 6 метров

До недавнего времени многочисленные трудности создавало выделение микродолей, когда квартира или дом принадлежали десяткам людей. Раздел такого имущества часто был связан с многомесячными судебными процессами

Сейчас собственник жилого помещения не вправе совершать действия, благодаря которым площадь , приходящаяся на каждого из совладельцев, составит менее шести квадратных метров . Если даже такая сделка совершена, она признается ничтожной. Исключения из этого правила только два — наследование и приватизация.

Заметим, что участник долевой собственности, который обратился за госрегистрацией независимо от других участников, должен уплатить госпошлину в установленном размере. Если же совладельцы обращаются одновременно , то госпошлина распределяется между ними.

Если покупатели – физические лица, то для уплаты пошлины каждый собственник умножает сумму 2 000 рублей на размер своей доли. Например, квартиру в долевую собственность приобрели два человека, их доли равны 1/4 и 3/4. Первый покупатель должен оплатить госпошлину в размере 2 000 * 1/4 = 500 руб., а второй – е 2 000 * 3/4 = 1 500 руб. Для юридических лиц пошлина составляет 22000 рублей, умноженные на размер доли.

Более подробную информацию об особенностях оформления долей и получении сведений об объектах недвижимости можно узнать на сайте Федеральной кадастровой палаты в разделе «Сервисы и услуги/Получить консультацию» или по телефону рязанского филиала этой организации: 8 (4912) 55-14-55.

Фото с сайта freepik.com

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