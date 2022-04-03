Как правильно вести себя в поезде?

В свете событий последних недель путешествия на поезде по многим направлениям становятся куда более доступными, чем авиаперелеты. Передвижение под стук колес может стать еще более комфортным, если соблюдать некоторые нехитрые правила этикета, воспользоваться несколькими полезными лайфхаками. О важных деталях, про которые не стоит забывать во время странствий по железной дороге, мы и поговорим в этом небольшом обзоре.

Азы добрососедства

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Для начала несколько общих правил.

Первым в вагон поезда поднимается женщина, за ней мужчина.

Конечно, войдя в купе или плацкартный вагон совсем необязательно представляться попутчикам: достаточно доброжелательно поздороваться.

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Навязчиво искать общую тему для разговора не стоит, для многих людей поездка — отличная возможность выспаться или дочитать интересную книгу.

Достаточно обменяться общими фразами о погоде или особенностях поезда. Если собеседник не поддерживает беседу, значит он к ней не расположен.

Переодеваться в купе не следует, даже если соседи одного с вами пола.

Что касается багажа, то старайтесь брать с собой столько вещей, сколько сможете разместить под своей полкой. Если вы пришли в купе или плацкартный отсек первым, это не дает вам права занимать багажные места под полкой соседей. Следует дождаться попутчиков и спросить разрешение на размещение вещей на их «территории».

Понятно, что под соседское сиденье следует класть лишь то, что не пригодятся вам в течение поездки.

Прежде чем предпринять какие-то действия, например, включить радио, открыть или зашторить окно, стоит спросить разрешения у соседей.

Захватите беруши или шумоподавляющие наушники на случай, если кто‑то будет громко храпеть. Они не решат проблему полностью, но помогут с ней справиться.

Если вы взяли место на верхней полке, то постарайтесь отправиться спать до того, как уляжется сосед на «первом ярусе».

Фото: pexels.com

Питательный процесс вызывает интерес

Помните, ехать сытым приятнее, чем голодным. Возьмите с собой что‑нибудь вкусное, но не скоропортящееся: фрукты, свежие овощи, хлеб, плавленый сыр, сухофрукты, орехи, быстрорастворимые каши или лапшу, и, конечно, что‑нибудь вкусное и долго хранящееся к чаю или кофе.

Если ваша поездка не включает доставку питания в купе, а вам хочется от души подкрепиться, то вагон-ресторан можно посетить в любое удобное время. Садясь за столик, где уже едят другие люди, необходимо поздороваться с сотрапезниками. Но не стоит завязывать разговор, так как обед в дороге пролетает незаметно, а задерживаться за столиком в вагоне-ресторане не принято.

А если решили перекусить в купе или плацкарте, завершите трапезу как можно быстрее, чтобы освободить место у стола.

Фото: pexels.com

Пассажирские права

Если попутчики уже отошли ко сну, а у вас еще ни в одном глазу, постарайтесь вести себя как можно тише. Не следует ходить по купе, настойчиво рыться в своих вещах или устраивать ночной перекус. В такой ситуации логичное и корректное поведение — это чтение книги при свете ночника. Гасить свет полагается не позже одиннадцати часов вечера. Сделать это можно и раньше, по согласованию с попутчиками.

Постельные принадлежности сдавать проводнику вовсе не обязательно: он должен убрать самостоятельно. И заставлять вас выполнять свою работу он права не имеет.