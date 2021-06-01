Как правильно поливать огурцы, чтобы они не горчили

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Весомую долю в составе огурца играет вода. Он на 95-97% состоит именно из неё. Чтобы огурцы были сочные и сладкие, огородникам стоит знать о правилах и методах полива. Ведь если не следить за поливом урожая, огурцы вырастут горькими и вялыми.

Вот несколько советов, которые помогут вам понять что делать, чтобы огурцы не горчили.

Основные правила

Поливать огурцы нужно регулярно водой, температура которой составляет 25 градусов. Поливать из шланга огурцы не стоит, ведь сильный напор размывает землю и оголяет корни. Поливайте растения с помощью лейки, воду лейте под корень.

Идеальный метод полива для огурцов – капельный. При жаркой и засушливой погоде старайтесь проливать огурцы каждый день. Если погода дождливая, то от полива стоит отказаться. Хоть огурцы любят влагу, заливать их не стоит. Иначе растения просто-напросто перестанут расти и давать плоды.

Кстати, когда огурцы завязываются и созревают, количество воды уменьшают.

Как поливать огурцы в теплице?

Многие дачники выращивают огурцы не в открытом грунте, а в теплице. Поливать огурцы в теплицы можно разными способами. Подойдут шланги с насадками, лейки, системы с капельным поливом.

Если температура в теплице высокая, старайтесь проветривать помещение, чтобы листья растений не завяли. Поливать огурцы лучше вечером. Под один куст выливайте около 3-4 литров воды. Избегайте попадания воды на стебли и листья. Следите, чтобы земля не пересыхала.

Какой температуры должна быть вода?

Вода для полива должна быть от 22 до 25 градусов. В жаркую погоду можно сделать исключение и полить огурцы холодной водой.

Чем поливать огурцы для хорошего урожая

Для полива огурцов не стоит использовать жёсткую воду. Огурцы относятся к ней очень чувствительно. Снизить жёсткость воды уксус или лимонная кислота.

Для полива можно использовать дрожжи. Дрожжевая подкормка способствует образованию плотных корней, увеличивает иммунитет растений. Состав подкормки следующий:

10 литров воды

10 грамм свежих дрожжей

2 ст. ложки сахара

Дрожжи и сахар необходимо растворить в воде и убрать на несколько часов в тёплое место. Проводить подкормку лучше через две недели после высадки огурцов в грунт.

Справиться с ранним пожелтением листьев позволяет полив с использованием соды. На 10 л воды необходимо добавить одну столовую ложку соды.

В период роста огурцов отлично подойдёт подкормка из мочевины. На 10 литров воды необходимо 30 г мочевины. Полив с мочевиной необходимо провести несколько раз. Во-первых, через две недели после высадки огурцов в грунт. Во-вторых, тогда, когда на растениях начинают развиваться плоды.

Профилактикой от возникновения мучнистой росы является полив раствором молока. На 10 литров воды вам понадобится один литр молока невысокой жирности.