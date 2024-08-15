Как правильно обращаться с разными видами отходов, касимовцам подскажет чат-бот

В Касимове создали чат-бот для Телеграм с разъяснениями на тему складирования бытового мусора. Ресурс включает в себя несколько опций по типам отходов и подсказывает, что делать с тем или иным видом мусора.

С помощью чат-бота, например, можно узнать, какие отходы можно выбрасывать в мусорные баки, где находятся контейнерные площади с отсеками для крупногабаритных отходов (старых диванов, унитазов, мусора от мелкого ремонта), для чего нужны мусорные бункеры, куда обращаться, чтобы вывезли строительные отходы.

Чат-бот «Мусорщик» – это ответ неравнодушных жителей города на проблему несанкционированных свалок и переполненных контейнерных площадок.

Ссылка на чат-бот @musor62_bot