Пятница, 4 октября, 2024

Как правильно готовить детей к причастию, рассказал игумен Лука

Автор: Алексей Самохин

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Фото: t.me/luka_pronsk/

Настоятель Пронского монастыря, заведующий кафедрой теологии Рязанского госуниверситета имени Есенина игумен Лука (Степанов) в телеграм-канале ответил на вопрос, как правильно готовить детей одиннадцати и тринадцати лет к причастию. 

По словам священника, если для детей в этом возрасте посещение храма – новость и неожиданность, то, прежде всего, родителям надо каяться в том, что было упущено самое важное время для формирования их мировоззрения и системы ценностей. 

— С детьми этого возраста при подготовке к причастию хорошо бы поговорить об исповеди, о её необходимой полноте, — пишет игумен. — Прекрасное для этого вспомогательное средство — книга протоиерея Артемия Владимирова «Моя первая исповедь». При отсутствии особых заболеваний причащаться нужно натощак. И совместно с ними прочитайте накануне несколько наиболее понятных для них молитв ко Святому Причащению.

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