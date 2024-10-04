Как правильно готовить детей к причастию, рассказал игумен Лука

Настоятель Пронского монастыря, заведующий кафедрой теологии Рязанского госуниверситета имени Есенина игумен Лука (Степанов) в телеграм-канале ответил на вопрос, как правильно готовить детей одиннадцати и тринадцати лет к причастию.

По словам священника, если для детей в этом возрасте посещение храма – новость и неожиданность, то, прежде всего, родителям надо каяться в том, что было упущено самое важное время для формирования их мировоззрения и системы ценностей.

— С детьми этого возраста при подготовке к причастию хорошо бы поговорить об исповеди, о её необходимой полноте, — пишет игумен. — Прекрасное для этого вспомогательное средство — книга протоиерея Артемия Владимирова «Моя первая исповедь». При отсутствии особых заболеваний причащаться нужно натощак. И совместно с ними прочитайте накануне несколько наиболее понятных для них молитв ко Святому Причащению.