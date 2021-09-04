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Суббота, 4 сентября, 2021
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Как получить компенсацию за отсутствие горячей воды?

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Как получить компенсацию за отсутствие горячей воды?

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Даже с развитием новых технологий в ЖКХ и массовым строительством домов с автономными котельными и индивидуальным отоплением длительные отключения горячей воды по-прежнему остаются одной из привычных составляющих быта для тысяч рязанцев. Прорывы труб и регулярные ремонты теплотрасс никто не отменял, а, значит, многим из нас приходится терпеть неудобства и проявлять смекалку для того, чтобы сгладить последствия этих коммунальных неурядиц.

Впрочем, в определённых случаях собственник или наниматель жилья вправе потребовать компенсацию за дискомфорт. О том, как можно хоть в какой-то мере возместить ущерб от мытья из кастрюли и «прелестей» холодного душа, пойдёт речь в нашем небольшом обзоре.

Роковая просрочка

Сразу отметим, что действующие санитарные нормы гласят — в период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток. Если коммунальщики задержались хоть на день, можно смело выставлять счёт нерадивому предприятию.

— Конечно, производители работ могут оправдать свою нерасторопность масштабом капитального ремонта магистральных сетей, срок проведения которого действующим законодательством не регламентирован, — поясняет юрист, специалист в области гражданского права Константин Ремизов. — Но в данном случае заказчики и подрядчики обязаны руководствоваться Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах. Этот документ не допускает нарушения сроков, если только ремонт продолжительностью более 14 суток не был согласован с органами местного самоуправления, в нашем случае Рязанской городской Думой, либо районными или муниципальными советами депутатов. Если такого документа нет, то суд имеет полное право оштрафовать коммунальщиков по статье 7.23 КоАП.

Как получить компенсацию за отсутствие горячей воды?

Акт и кадры решают всё

Низкое качество коммунальных услуг, в том числе отсутствие горячей воды или недостаточную её температуру, можно доказать не только актами коммунальных служб.

— И всё-таки, перед тем как подавать иск, рекомендую попросить в управляющей компании акт об отключении воды с указанием причин и сроков, а затем с этим документом обратиться в суд или в региональную жилищную инспекцию, — советует Константин Ремизов.

Но не забывайте — суды могут принимать для изучения и другие доказательства, например, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, заключения экспертов.

Как получить компенсацию за отсутствие горячей воды?

Плата за дискомфорт

Согласно действующим правилам, температура горячей воды в местах водоразбора, (в данном случае это кран в квартире) независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 и не выше 75 градусов. Если температура воды ниже этих значений, потребители вправе потребовать снижения коммунальной платы за всё время, пока вода в кранах была недостаточно тёплой.

Сумма компенсации морального вреда субъективна. Исходя из судебной практики, сложившейся в столицах областей Центрального федерального округа, размер компенсаций обычно колеблется от 3 до 7,5 тысяч рублей.

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