Как получить компенсацию за отсутствие горячей воды?

Даже с развитием новых технологий в ЖКХ и массовым строительством домов с автономными котельными и индивидуальным отоплением длительные отключения горячей воды по-прежнему остаются одной из привычных составляющих быта для тысяч рязанцев. Прорывы труб и регулярные ремонты теплотрасс никто не отменял, а, значит, многим из нас приходится терпеть неудобства и проявлять смекалку для того, чтобы сгладить последствия этих коммунальных неурядиц.
Впрочем, в определённых случаях собственник или наниматель жилья вправе потребовать компенсацию за дискомфорт. О том, как можно хоть в какой-то мере возместить ущерб от мытья из кастрюли и «прелестей» холодного душа, пойдёт речь в нашем небольшом обзоре.
Роковая просрочка
Сразу отметим, что действующие санитарные нормы гласят — в период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток. Если коммунальщики задержались хоть на день, можно смело выставлять счёт нерадивому предприятию.
Акт и кадры решают всё
Низкое качество коммунальных услуг, в том числе отсутствие горячей воды или недостаточную её температуру, можно доказать не только актами коммунальных служб.
Но не забывайте — суды могут принимать для изучения и другие доказательства, например, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, заключения экспертов.
Плата за дискомфорт
Согласно действующим правилам, температура горячей воды в местах водоразбора, (в данном случае это кран в квартире) независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 и не выше 75 градусов. Если температура воды ниже этих значений, потребители вправе потребовать снижения коммунальной платы за всё время, пока вода в кранах была недостаточно тёплой.
Сумма компенсации морального вреда субъективна. Исходя из судебной практики, сложившейся в столицах областей Центрального федерального округа, размер компенсаций обычно колеблется от 3 до 7,5 тысяч рублей.