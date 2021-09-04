Как получить компенсацию за отсутствие горячей воды?

Даже с развитием новых технологий в ЖКХ и массовым строительством домов с автономными котельными и индивидуальным отоплением длительные отключения горячей воды по-прежнему остаются одной из привычных составляющих быта для тысяч рязанцев. Прорывы труб и регулярные ремонты теплотрасс никто не отменял, а, значит, многим из нас приходится терпеть неудобства и проявлять смекалку для того, чтобы сгладить последствия этих коммунальных неурядиц.

Впрочем, в определённых случаях собственник или наниматель жилья вправе потребовать компенсацию за дискомфорт. О том, как можно хоть в какой-то мере возместить ущерб от мытья из кастрюли и «прелестей» холодного душа, пойдёт речь в нашем небольшом обзоре.

Роковая просрочка

Сразу отметим, что действующие санитарные нормы гласят — в период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток. Если коммунальщики задержались хоть на день, можно смело выставлять счёт нерадивому предприятию.

— Конечно, производители работ могут оправдать свою нерасторопность масштабом капитального ремонта магистральных сетей, срок проведения которого действующим законодательством не регламентирован, — поясняет юрист, специалист в области гражданского права Константин Ремизов. — Но в данном случае заказчики и подрядчики обязаны руководствоваться Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах. Этот документ не допускает нарушения сроков, если только ремонт продолжительностью более 14 суток не был согласован с органами местного самоуправления, в нашем случае Рязанской городской Думой, либо районными или муниципальными советами депутатов. Если такого документа нет, то суд имеет полное право оштрафовать коммунальщиков по статье 7.23 КоАП.

Акт и кадры решают всё

Низкое качество коммунальных услуг, в том числе отсутствие горячей воды или недостаточную её температуру, можно доказать не только актами коммунальных служб.

— И всё-таки, перед тем как подавать иск, рекомендую попросить в управляющей компании акт об отключении воды с указанием причин и сроков, а затем с этим документом обратиться в суд или в региональную жилищную инспекцию, — советует Константин Ремизов.

Но не забывайте — суды могут принимать для изучения и другие доказательства, например, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, заключения экспертов.

Плата за дискомфорт

Согласно действующим правилам, температура горячей воды в местах водоразбора, (в данном случае это кран в квартире) независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 и не выше 75 градусов. Если температура воды ниже этих значений, потребители вправе потребовать снижения коммунальной платы за всё время, пока вода в кранах была недостаточно тёплой.

Сумма компенсации морального вреда субъективна. Исходя из судебной практики, сложившейся в столицах областей Центрального федерального округа, размер компенсаций обычно колеблется от 3 до 7,5 тысяч рублей.