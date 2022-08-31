Как подтвердить статус предпенсионера?

В Рязанской области более 5,5 тысяч граждан предпенсионного возраста, сообщила пресс-служба регионального отделения ПФР.

Предпенсионеры — это граждане, которым осталось 5 лет до выхода на страховую пенсию по старости, в том числе и досрочную, с учетом переходных положений. В 2022 году предпенсионеры — это женщины 1966 г. р. — 1968 г. р. и мужчины 1961 г. р. — 1963 г. р. У граждан предпенсионного возраста есть право на льготы и меры социальной поддержки, такие как ежегодная диспансеризация или дополнительные гарантии в сфере занятости.

Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет до наступления нового пенсионного возраста с учетом переходного периода. Исключением, на которое не распространяется правило 5 лет, являются налоговые льготы. Они предоставляются по достижении прежних границ пенсионного возраста.

Льготы предоставляются при подтверждении статуса предпенсионера. Самому предпенсионеру в большинстве случаев нет необходимости получать справку, подтверждающую его статус: эти сведения предоставляются органами Пенсионного фонда в рамках межведомственного взаимодействия.

Однако при необходимости гражданин может заказать справку об отнесении его к категории граждан предпенсионного возраста. Сделать это можно несколькими способами. Удобнее всего дистанционно — через Личный кабинет на портале Госуслуг или официальном сайте Пенсионного фонда. Справка выдается в режиме онлайн с электронно-цифровой подписью ПФР. Её достаточно распечатать для предъявления или предоставить в электронном виде.

Справку можно также получить лично в МФЦ или клиентской службе ПФР.