Как подарить выгоду себе и близким в праздничный сезон?

Цифровые сюрпризы уже прочно вошли в нашу жизнь. Оператор T2 предлагает абонентам использовать в качестве подарка MiXX Max с полным набором сервисов. Клиенты компании могут дарить мультиподписку на 3, 6 и 12 месяцев своим друзьям и близким. А какой у них мобильный оператор — неважно, ведь активировать ее могут все.

Мультиподписка MiXX отлично подойдет для друзей и родных, даже если они находятся на расстоянии. Максимальная версия включает три онлайн-кинотеатра, два сервиса электронных и аудиокниг, два музыкальных сервиса, а также много возможностей получать выгоду с покупок, доставок, поездок на такси, кар- и кикшеринге.

Чтобы сделать подарок, необходимо оплатить подписку на сайте или в мобильном приложении Т2, получить сертификат с промокодом и отправить предполагаемому пользователю MiXX. Оформить такой подарок могут только клиенты Т2, а получить его — абоненты любого оператора.

Роман Солонин, коммерческий директор макрорегиона «Центр» T2:

«Наша компания продолжает демонстрировать „новый уровень“. Мы уже расширили ряд продуктов, обновили наши тарифные линейки, а теперь перешли к одному из самых ярких предложений — MiXX, который доступен абонентам всех операторов. С ним можно использовать свои любимые сервисы — от кино до кешбэка на маркетплейсах — и быть уверенным, что это в разы выгоднее, чем приобретать их по одному». Реклама

Ранее клиенты Т2 впервые получили возможность приобретать в подарок MiXX в версии S, которую удобно настраивать с помощью механики конструктора. Абоненты Т2 могут покупать подписки Max и S на три, шесть месяцев и год. При этом подключение на длительный период дает значительную скидку. Так, версию MiXX Max на год можно оформить с максимальной выгодой в 1000 рублей, а на полгода — со скидкой в 400 рублей. При подключении MiXX S на 12 месяцев она составит 600 рублей, а на шесть — 200 рублей.

В 2024 году продукт значительно изменился, обогатившись новыми партнерствами. Т2 в сотрудничестве с другими брендами включила в состав флагманской мультиподписки множество сервисов. В апреле в MiXX появились новые предложения — «Пакет» от X5 и подписка Ozon Premium. Осенью Т2 добавила во все версии продукта обновленный Яндекс Плюс с расширенным каталогом фильмов и сериалов на Кинопоиске, Яндекс Музыкой с высоким качеством звука и кешбэком баллами Плюса. В декабре оператор, в партнерстве с ВТБ, впервые на телеком-рынке включил в мультиподписку продукт банковского сегмента — сервис «ВТБ-Вклад MiXX». Пользователи получили возможность открыть вклад на три месяца в банке ВТБ под 24,5% годовых.

Подробности — на t2.ru/mixx-gift