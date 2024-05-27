Телеграм-канал Минтруда РФ опубликовал полезную инструкцию для родителей. Эксперты рассказали, как оплатить детский сад средствами материнского капитала.

Подать заявление на оплату детского сада материнским капиталом можно на портале Госуслуг, в клиентской службе Социального фонда или в МФЦ.

Материнский капитал можно использовать на оплату детского сада любого ребёнка в семье.

Например, сертификат был получен на младшего ребёнка, а в детский сад идёт его старший брат или сестра. В этом случае маткапитал можно использовать сразу после рождения младшего ребёнка.

Оплатить маткапиталом вы можете в том числе дополнительные кружки или секции в детском саду (например, дополнительные занятия по танцам или рисованию).

Важно:

У организации или ИП должна быть лицензия на образовательную деятельность.

В договоре или дополнительном соглашении к договору с образовательной организацией необходимо отметить, что обучение оплачивается средствами маткапитала.

Как оформить оплату на Госуслугах?

Перейдите в раздел «Распоряжение материнским капиталом». (https://www.gosuslugi.ru/600121/1/form)

Выберите вкладку «Образование ребёнка».

Укажите категорию образовательной организации «Детский сад».

Выберите услугу:

— присмотр и уход (для оплаты посещения детского сада);

— образовательные услуги (для оплаты кружков в детском саду).

Заполните и отправьте заявление.