Телеграм-канал Минтруда РФ опубликовал полезную инструкцию для родителей. Эксперты рассказали, как оплатить детский сад средствами материнского капитала.
Подать заявление на оплату детского сада материнским капиталом можно на портале Госуслуг, в клиентской службе Социального фонда или в МФЦ.
Материнский капитал можно использовать на оплату детского сада любого ребёнка в семье.
Например, сертификат был получен на младшего ребёнка, а в детский сад идёт его старший брат или сестра. В этом случае маткапитал можно использовать сразу после рождения младшего ребёнка.
Оплатить маткапиталом вы можете в том числе дополнительные кружки или секции в детском саду (например, дополнительные занятия по танцам или рисованию).
Важно:
У организации или ИП должна быть лицензия на образовательную деятельность.
В договоре или дополнительном соглашении к договору с образовательной организацией необходимо отметить, что обучение оплачивается средствами маткапитала.
Как оформить оплату на Госуслугах?
Перейдите в раздел «Распоряжение материнским капиталом». (https://www.gosuslugi.ru/600121/1/form)
Выберите вкладку «Образование ребёнка».
Укажите категорию образовательной организации «Детский сад».
Выберите услугу:
— присмотр и уход (для оплаты посещения детского сада);
— образовательные услуги (для оплаты кружков в детском саду).
Заполните и отправьте заявление.