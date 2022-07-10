Как охладить помещение без кондиционера? Советы врача

Врач рассказал, как охладить помещение без кондиционера.
Остудить помещение без кондиционера можно тазом с холодной водой и льдом. Об этом РИА Новости сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи депздрава Москвы Андрей Тяжельников.
При отсутствии кондиционера можно включать вентилятор или устраивать сквозняк, выходя на время из помещения.
При нахождении в жарком помещении без возможности принять душ нужно поддерживать питьевой режим, – рекомендует эксперт. Пить нужно регулярно и понемногу.
Одежда должна быть максимально просторной и лёгкой, – отмечает Тяжельников. Периодически можно умываться прохладной водой или протирать смоченным в холодной воде полотенцем зоны подмышек и грудь. Можно приложить мокрую ткань к области затылка и лба, – советует специалист.
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