Как охладить помещение без кондиционера? Советы врача

Врач рассказал, как охладить помещение без кондиционера.

Остудить помещение без кондиционера можно тазом с холодной водой и льдом. Об этом РИА Новости сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

При отсутствии кондиционера можно включать вентилятор или устраивать сквозняк, выходя на время из помещения.

Андрей Тяжельников: «Можно поставить на подоконник таз с холодной водой и льдом и при нагревании менять её»

При нахождении в жарком помещении без возможности принять душ нужно поддерживать питьевой режим, – рекомендует эксперт. Пить нужно регулярно и понемногу.

Одежда должна быть максимально просторной и лёгкой, – отмечает Тяжельников. Периодически можно умываться прохладной водой или протирать смоченным в холодной воде полотенцем зоны подмышек и грудь. Можно приложить мокрую ткань к области затылка и лба, – советует специалист.

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