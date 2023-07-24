Как лезвие на ноже: рязанцев предупредили об опасной детской горке

Следователи сообщили о смерти 25-летнего начинающего музыканта, который пропал без вести, пишет портал «Вологда-Поиск». Молодого человека последний раз видели 19 июля. По словам знакомых, он ушел в неизвестном направлении. Тревогу забила девушка, которая рассказала, что ее парень не появляется дома уже несколько дней. В итоге накануне стало известно, что...