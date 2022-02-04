Как и кто должен платить налог с доходов от банковских вкладов?

Пожалуй, большинство наших читателей имеют банковские вклады, поэтому новость о необходимости заплатить налог с этого вида имущества вряд ли обрадует его обладателей. Правда у заработавшего с 1 февраля закона есть масса нюансов, и коснется новый порядок далеко не всех клиентов финансовых организаций. О важных особенностях этой процедуры, анонсированной президентом Путиным еще в 2020 году,и пойдет речь в этом небольшом обзоре.

Льгот не дождетесь

Итак, подоходный налог, то есть 13 процентов, в этом году должны заплатить те, кто в 2021-м заработал на процентах по вкладам более 42 500 рублей. Платить обязаны абсолютно все ,кто получил такой или больший доход: исключений нет даже для пенсионеров и инвалидов.

Конечно, читатель вправе поинтересоваться почему государство решило отталкиваться от суммы в 42 500 рублей

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Дело в том, что эта цифра — своеобразный налоговый вычет ,то есть годовой доход от 1 млн рублей, размещенного под ключевую ставку Центробанка, действующую на 1 января отчетного года. На начало 2021 года ставка ЦБ была 4,25%. Соответственно, с миллиона и получается 42 500 рублей — это и есть не подпадающий под налог минимум.

Допустим, в сентябре 2020 года вы положили 1 млн 200 тысяч рублей на годовой депозит со ставкой 7% с выплатой процентов в конце срока. В сентябре 2021 года вы получили положенные 84 000 рублей дохода. Теперь вспоминаем про налоговый вычет и рассчитываем сумму, которую придется заплатить в бюджет:

(84 000 – 42 500) × 0,13 = 5395 рублей

Таким образом, сумма налога составит 5 395 рублей.

Вместо 84 тысяч в эту формулу можно подставлять любой другой доход, полученный в прошлом году, и исходя из него высчитывать налог.

Закон с обратной силой

Под налогообложение подпадает не только доход, полученный в прошлом году по всем вашим вкладам во всех банках. В общую сумму доходов пойдут также проценты по текущим счетам и банковским картам, если ставка по ним была выше 1% годовых.

— В последние годы стали набирать популярность накопительные счета и «доходные» карты, так как ставки по ним были выше, чем по обычным вкладам. Владельцам этих продуктов, получившим за 2021 год доход выше 42 500 рублей, от налога тоже не уйти, — поясняет эксперт в области налогового права Павел Арсентьев. Налог распространяется также на вклады и в иностранной валюте.

Поправки в законодательство заработали с 1 февраля , но под налогообложение могут попасть и вклады, открытые намного раньше.

Допустим, в 2018 году вы открыли трехлетний депозит с выплатой процентов в конце срока. Соответственно, положенный доход вы получили в 2021 году. Если доход превысил те же 42 500 рублей, значит, вам тоже придется заплатить 13% налога. Фактически этот закон имеет не только прямую ,но и обратную силу.

Миллионеры и не только

Часть граждан, слышавшая о новом законе, считает, что налог затронет только миллионеров и вклады до 1 млн рублей под налог не подпадают. Тем не менее такой законодательной нормы просто не существует. Все зависит не от величины самого вклада ,а от суммы дохода, который вы получаете от него.

— Допустим, в 2020 году вы положили на год 800 тыс. рублей под 6%,- приводит пример Павел Арсентьев. Ваш доход в 2021 году составил 48 тыс. рублей, то есть превысил не облагаемый налогом лимит 42 500 рублей. Таким образом, с суммы превышения (48 000 – 42 500 = 5 500) вам придется заплатить 13%, то есть 715 рублей

А, значит, не стоит надеяться на то, что за вклад меньше миллиона ничего не придется платить. Теперь, открывая депозит, лучше просчитать все заранее. Помните, что законный способ минимизировать налог- разделить вклады, если они достаточно велики, между родственниками

Стоит отметить ,что никаких налоговых деклараций по депозитному сбору заполнять и сдавать не требуется. Как и в случае с имущественными налогами, Федеральная налоговая служба (ФНС) сама рассчитает сумму, которую вы обязаны заплатить, и пришлет вам квитанцию. До 1 февраля банки должны передать в ФНС сведения о доходах вкладчиков за 2021 год. Если вы подпадаете под действие закона , осенью ждите уведомление из фискальной службы.. Оплатить налог требуется до 1 декабря.

Заметим ,что в этом году не облагаемая налогом сумма дхоода существенно увеличилась На 1 января 2022 года ключевая ставка ЦБ была 8,5%. Значит, налоговый вычет по этому году будет не 42 500 рублей, как в 2021 году, а уже 85 тыс. рублей.