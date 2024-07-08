Как худеть без диет: 7 полезных советов от фонда борьбы с артритом

Американская НКО «Фонд борьбы с артритом» (Arthritis foundation) назвала семь способов как худеть без диет, пишет URA.ru.

Размер тарелок влияет на количество съедаемой пищи. Если использовать маленькие тарелки, то можно сократить размер порции на 20%. Большие тарелки могут заставить вас насыпать больше еды, чем вам нужно, в то время как маленькие создают иллюзию полноты порции. Также важно, чтобы цвет тарелки контрастировал с цветом еды — исследования показывают, что люди едят больше, если еда сливается с цветом тарелки.

Употребление воды перед едой помогает создать ощущение сытости и способствует снижению веса. Вода заполняет часть желудка, что может привести к уменьшению порций и, как следствие, к потере веса.

Качественный сон играет важную роль в регулировании аппетита и метаболизма. Недостаток сна влияет на уровень гормонов голода и сытости, таких как грелин и лептин.

Социальная поддержка может значительно улучшить результаты похудения. Объединение с друзьями или присоединение к группе поддержки создаёт среду взаимопомощи и мотивации, что увеличивает шансы на успех.

Когда садитесь за стол, попробуйте есть нерабочей рукой. Это поможет замедлить темп питания и осознанно посмотреть на еду. Такой приём поможет вам более внимательно выбирать продукты и контролировать количество съеденного.

Осознанное питание и медленное пережёвывание помогают сократить ежедневное потребление калорий и усилить ощущение сытости.

Сочетание физической активности с разнообразным питанием помогает достичь и поддерживать здоровый вес. Начните с низкоударных упражнений, таких как ходьба или аквааэробика, но перед началом занятий обязательно проконсультируйтесь с врачом.