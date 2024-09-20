Пятница, 20 сентября, 2024

Как бороться с рюмочными в Рязани, обсудили в Рязгордуме

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от freepik

Рязанцы с начала года написали 17 обращений с жалобами на работу 24 рюмочных. Этот вопрос обсудили на заседании комитета по местному самоуправлению Рязгордумы.

Отмечается,что всего в неформальный реестр рюмочных Рязани включено 33 адреса. Все они попали в него на основании регулярных жалоб рязанцев. По словам начальника управления экономического развития мэрии Рязани Максима Степанова, эти рюмочные работают без лицензии, часто в ночное время, многие расположены в многоквартирных домах.

Также, по словам Степанова, хоть жалобы и переданы в региональное УМВД, рюмочные сложно привлечь к ответственности: заведения продолжают работать под другим названием. В пример привели «наливайки», которые работают даже в центре Рязани на улицах Ленина и Горького.

В городе планируют расширить мониторинг. Стратегия эффективной борьбы с рюмочными обсуждается с представителями Управления МВД по региону.

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