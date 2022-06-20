Как бороться с невнимательностью водителей? Мнение эксперта

Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает методы борьбы с невнимательностью за рулём. Об этом пишет РБК.

Дмитрий Давыдов предлагает штрафовать за приём пищи и нанесение макияжа во время вождения. Также, по мнению эксперта, следует запретить вождение в опасной обуви или босиком, а также использование наушников за рулём. Предлагается внести такую норму в правила дорожного движения.

Почти половина российских водителей отвлекается от дороги во время движения. Таковы данные Госавтоинспекции МВД. При этом 70% из них считают, что это не мешает контролю над ситуацией. Проводимые исследования говорят об обратном.

Многие водители не видят проблемы в том, чтобы пить, есть или наносить макияж во время движения. Об этом свидетельствуют данные экспертного центра «Движение без опасности» и аналитического центра НАФИ. При этом с руля в таких случаях водители убирают одну, а иногда обе руки.

В России запрещено только использование за рулём смартфона, кроме средств, позволяющих вести разговор без использования рук. Административная ответственность за другие опасные действия не предусмотрена.

В ноябре 2021 года Дмитрий Давыдов обратился со своими предложениями в Совет Федерации, где их перенаправили в профильные министерства. Однако спустя без малого полгода ситуация так и не изменилась. Дмитрий Давыдов предлагает законодателям вернуться к предложенной теме и надеется на поддержку государства в этом начинании.