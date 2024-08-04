Воскресенье, 4 августа, 2024

Кадыров показал видео с попавшим в плен «интересным персонажем» из ВСУ

Автор: powder

Опубликовано

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в телеграм-канале видео с попавшим в плен «интересным персонажем» из ВСУ.

По его словам, военнослужащий добровольно сдался на Бахмутском направлении.

«В нашем списке пленных оказался весьма интересный персонаж. Гражданин Украины, по национальности венгр Василий Севке», – уточнил Кадыров.

Боец с трудом говорит как на украинском, так и на русском. Он рассказал, в рядах ВСУ есть еще венгры, но их количество он не знает. Кроме того, добавил Севке, командование бросает новобранцев на невыполнимые боевые задачи.

Кадры с пленным запечатлел командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Кадыров пришел к выводу, что использование иностранцев для выполнения боевых задач говорит о критической нехватке живой силы у противника.

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