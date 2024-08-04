Кадыров показал видео с попавшим в плен «интересным персонажем» из ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в телеграм-канале видео с попавшим в плен «интересным персонажем» из ВСУ.
По его словам, военнослужащий добровольно сдался на Бахмутском направлении.
Боец с трудом говорит как на украинском, так и на русском. Он рассказал, в рядах ВСУ есть еще венгры, но их количество он не знает. Кроме того, добавил Севке, командование бросает новобранцев на невыполнимые боевые задачи.
Кадры с пленным запечатлел командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
Кадыров пришел к выводу, что использование иностранцев для выполнения боевых задач говорит о критической нехватке живой силы у противника.