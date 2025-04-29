Качество среды в населенных пунктах Рязанской области к 2030 году должно вырасти на 30%

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин объявил о планах повышения качества среды проживания в опорных населенных пунктах на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году. Эти цели прописаны в национальном проекте «Инфраструктура для жизни».

Всего в список опорных населённых пунктов включено 2160 единиц, включая агломерации, административные центры регионов, стратегические поселения и территории с крупными инвестициями. Большая часть списка приходится на малые города, поселки и села. В Рязанской области в перечень вошли 29 населённых пунктов, расположенных в каждом муниципалитете региона.

«Более половины опорников – это малые города, посёлки городского типа и сёла. Все опорные населённые пункты войдут в программу развития, направленную на улучшение качества жизни граждан», – сказал Марат Хуснуллин.

Развитие этих точек будет осуществляться по 16 направлениям, таким как жилье, транспорт, коммуникации, социальная сфера и экологическая обстановка. Для финансирования будут использованы такие инструменты, как инфраструктурные облигации и специальные казначейские кредиты.

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Приоритеты будут различаться в зависимости от типов поселений: небольшие населенные пункты получат акцент на социальную сферу, агломерации сосредоточатся на экономике и инновационных технологиях.