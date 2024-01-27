К всероссийской акции «Блокадный хлеб» присоединилась Рязань

27 января на площади Победы прошла ежегодная всероссийская акция «Блокадный хлеб». В этом году она приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
На мероприятии присутствовали кадеты 58-й школы, которые стояли в почётном карауле у Вечного огня, студенты, активисты общественных организаций, неравнодушные рязанцы. К участникам акции обратились заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалёва, председатель комитета по делам молодёжи Рязанской области Виталий Косачев.
На мероприятии также присутствовал ветеран Великой Отечественной войны Александр Ершов. Для него скорбные страницы истории блокадного Ленинграда — часть личной истории:
После официальной части и возложения цветов к мемориалу Победы волонтёры акции раздали рязанцам блокадные 125 г хлеба (минимальную суточную норму хлеба в блокадном Ленинграде) в память о страшных событиях, которые пережили наши предки.