К всероссийской акции «Блокадный хлеб» присоединилась Рязань

27 января на площади Победы прошла ежегодная всероссийская акция «Блокадный хлеб». В этом году она приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.

На мероприятии присутствовали кадеты 58-й школы, которые стояли в почётном карауле у Вечного огня, студенты, активисты общественных организаций, неравнодушные рязанцы. К участникам акции обратились заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалёва, председатель комитета по делам молодёжи Рязанской области Виталий Косачев.

— Прошло уже 80 лет, и мы всё также гордимся мужеством, стойкостью наших с вами соотечественников. Задача каждого из нас нести память о силе и стойкости наших предков дальше, следующим поколениям, — сказал Виталий Косачев.

На мероприятии также присутствовал ветеран Великой Отечественной войны Александр Ершов. Для него скорбные страницы истории блокадного Ленинграда — часть личной истории:

— Детские воспоминания, грустные довольно — блокадные очереди за хлебом. А самые радостные — когда блокада закончилась. То, что мы выдержали блокаду, доказало невероятную силу духа нашего народа. Помню, был голод, холод, в квартире вместо дров вся мебель была сожжена, а люди, несмотря ни на что, боролись, верили, что выдержат и победят. Так и случилось, — поделился Александр Ершов.

После официальной части и возложения цветов к мемориалу Победы волонтёры акции раздали рязанцам блокадные 125 г хлеба (минимальную суточную норму хлеба в блокадном Ленинграде) в память о страшных событиях, которые пережили наши предки.