За сохранение исторической памяти выступили представители разных стран на конференции в Рязани

В год 80-летия Великой Победы вспоминают страницы истории. Главная задача — не допустить её искажения, сохранить правду для будущих поколений. Примечательно, что люди из самых разных стран мира призывают к сохранению исторической справедливости.

Одним из мероприятий, на котором уделили внимание теме сохранения исторической памяти, стала Международная конференция, которую посвятили борьбе с нацифашизмом в годы Второй мировой войны. Её приурочили к 80-летней годовщине гибели героя Советского союза и Национального героя Италии Федора Полетаева.

Соорганизатором выступило Генконсульство России в Генуе. А в числе спикеров – учёные и общественные деятели из России, Италии, Франции, Польши, Узбекистана и Азербайджана.