Четверг, 10 октября, 2024

К Окском заповеднике прошла диспансеризация журавлей

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: vk.com/club184620786

В Окском заповеднике проверили состояние здоровья журавлей. Сотрудникам питомника помогали в этом ветеринарные врачи фонда «Госпиталь дикой природы». Об этом сообщается на странице фонда во ВКонтакте.

Диспансеризация позволяет выявить те или иные заболевания на ранней стадии, что помогает врачам оперативно назначить лечение, не запуская болезнь. Также диспансеризация помогает вовремя скорректировать условия содержания и рацион птиц, если это необходимо.

Отмечается, что осень — идеальное время года для подобных мероприятий. Журавли в этот период не размножаются, они менее агрессивные, а птенцы уже подросли. Диспансеризация проводится раз в год. Если проводить ее чаще, птицы будут испытывать лишний стресс, из-за чего могут травмироваться.

К Окском заповеднике прошла диспансеризация журавлей

Врачи провели общий осмотр журавлей, аускультацию (выслушивание звуков внутренних органов), привили от паразитов. Они взвесили птиц, оценили их упитанность, состояние перьевого покрова, крыльев и ног. У некоторых взяли анализ крови и провели рентгенографию. Также журавлям, у которых ранее была травма клюва, подрезали его. У птенцов первого года жизни взяли кровь на генетику.

К Окском заповеднике прошла диспансеризация журавлей
К Окском заповеднике прошла диспансеризация журавлей

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Отключение света в Рязани прокомментировало региональное министерство ТЭК и ЖКХ

Подоляка сообщил о значительных успехах в Курской области

К концу недели в Рязани сильно похолодает

Названа причина масштабного отключения света в центре Рязани

Рязанцы жалуются на сильный запах гари в городе

Более 40 новых грузоотправителей привлек Центр продажи услуг в Рязани с начала года  

Рязанцев приглашают на четвертый общегородской субботник

В Рязанском районе ищут пропавшего 84-летнего мужчину

Необычные синие грибы обнаружили в рязанских лесах

В животноводческом хозяйстве Спасского района у коров обнаружили инфекционное заболевание

В Рязани прошёл День Клепиковского района

В Рязани собирают канцтовары для херсонских школьников и детсадов