К Окском заповеднике прошла диспансеризация журавлей

В Окском заповеднике проверили состояние здоровья журавлей. Сотрудникам питомника помогали в этом ветеринарные врачи фонда «Госпиталь дикой природы». Об этом сообщается на странице фонда во ВКонтакте.

Диспансеризация позволяет выявить те или иные заболевания на ранней стадии, что помогает врачам оперативно назначить лечение, не запуская болезнь. Также диспансеризация помогает вовремя скорректировать условия содержания и рацион птиц, если это необходимо.

Отмечается, что осень — идеальное время года для подобных мероприятий. Журавли в этот период не размножаются, они менее агрессивные, а птенцы уже подросли. Диспансеризация проводится раз в год. Если проводить ее чаще, птицы будут испытывать лишний стресс, из-за чего могут травмироваться.

Врачи провели общий осмотр журавлей, аускультацию (выслушивание звуков внутренних органов), привили от паразитов. Они взвесили птиц, оценили их упитанность, состояние перьевого покрова, крыльев и ног. У некоторых взяли анализ крови и провели рентгенографию. Также журавлям, у которых ранее была травма клюва, подрезали его. У птенцов первого года жизни взяли кровь на генетику.