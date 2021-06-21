К 30 июня суточный прирост заболевших COVID-19 может составить 21 тыс. человек

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Российские математики из Санкт-Петербургского государственного университета обновили свой прогноз по заболеваемости, заложив в модель новые данные. С учетом новой информации о динамике распространения вируса, полученной после 12 июня, пик заболеваемости COVID-19 возможен 30 июня, суточный прирост заболевших может составлять 21 тыс. человек. А количество болеющих — примерно 420 тыс. Такой прогноз «Известиям» дал завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров.

Затем, по его словам, начнется снижение заболеваемости до 15-16 тыс. новых случаев. Количество активных случаев к середине июля может достигнуть уровня около 522 тыс. болеющих людей к середине июля.

В основе модели ученых лежит так называемый итеративный подход. Данные, на основании которых строятся прогнозы на четыре-пять недель, обновляются в реальном времени. Таким образом, течение эпидемии за последний анализируемый промежуток дает возможность более точно рассчитать прогноз ее развития в ближайшем будущем.

Неделей ранее математики сообщали, что максимальное число новых случаев — до 25 тыс. в сутки — может быть зарегистрировано в конце июня. Тогда специалисты ожидали, что число активных больных составит 580 тыс. в середине июля — даже выше январского пика.

Подробнее читайте в материале «Известий»: Заразительный замер: ученые ожидают 21 тыс. заболеваний COVID-19 в сутки