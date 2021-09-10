К 200-летию Федора Достоевского выпущена памятная монета

В ноябре литературный мир отметит 200-летний юбилей великого русского писателя Федора Достоевского. К этому событию Банк России пополнил серию «Выдающиеся личности России» памятной серебряной монетой номиналом 2 рубля. Ее тираж составил 3 тысячи экземпляров. На монете можно увидеть портрет Достоевского, свечи и книги на фоне вида Санкт-Петербурга.

Памятные монеты – это отражение истории, знаковых событий, великих людей нашей страны. Федор Достоевский – классик не только отечественной, но и мировой литературы. В 1996 году уже выходила монета, посвященная великому писателю, но его творческий багаж столь значим для культуры, что нумизматическую коллекцию было решено вновь пополнить, — отмечает заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Ольга Егорова.

Федор Достоевский был связан с рязанской землей. Во время Отечественной войны 1812 года его отец, Михаил Андреевич, служил в Касимове, в госпитале. Много лет спустя семья купила имение недалеко от Зарайска, который входил тогда в Рязанскую губернию. В этой усадьбе будущий писатель в детстве проводил лето. В конце 70-х годов XIX века Федор Михайлович получил в наследство от тетки имение в Спас-Клепиковской волости, но приехать туда не успел. Рязанскими землевладельцами стали его вдова и сын. Именно эти предпосылки объясняют, что главный герой романа «Преступление и наказание», Родион Раскольников не просто из провинции: под Р-й губернией, считают многие исследователи, писатель подразумевал Рязанскую.