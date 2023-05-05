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Пятница, 5 мая, 2023

Юрист Соловьёв рассказал, чем грозит не поданная вовремя налоговая декларация

Фото с сайта Минсельхоза Рязанской области
Фото с сайта Минсельхоза Рязанской области

Крайний срок подачи налоговой декларации в 2023 году с небольшой доплатой – 17 июля. Если подать декларацию с запозданием, придётся вместе с налогом заплатить штраф и пени – напоминает юрист Иван Соловьёв.

В интервью агентству «Прайм» он сообщил: те, кто не подал декларацию до 2 мая, всё равно заплатят налог. По данным ГИБДД, Росреестра и других ведомств налоговики рассчитают его сами.

– За нарушение срока подачи декларации предусмотрен штраф в сумме не менее тысячи рублей, однако при вынесении решения о привлечении к налоговой ответственности, сумма штрафа может быть уменьшена с учетом смягчающих обстоятельств, – предупреждает юрист.

Если не подать декларацию до 17 июля, уже 18 июля рассчитает налог и начнет камеральную проверку сроком три месяца. Как итог – придётся заплатить и налоги, и штраф за неуплату, и начисленные пени.

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