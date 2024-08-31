Юрист разъяснил, можно ли хранить домашние заготовки в подвалах домов

В СМИ часто появляются сообщения о том, что за хранение домашних заготовок в подвалах многоквартирных домов могут оштрафовать. Агентству «Прайм» преподаватель юридических дисциплин университета «Синергия» Антон Палюлин разъяснил, в каких случаях это действительно возможно и какие нормы законодательства применимы.

В большинстве случаев подвалы многоквартирных домов являются нежилыми помещениями, которые находятся в общей долевой собственности всех владельцев квартир (ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ). Использование таких помещений регулируется общим собранием собственников и согласуется с управляющей компанией.

В муниципальных домах, где квартиры не приватизированы, подвал принадлежит муниципалитету. В этом случае порядок пользования подвалом устанавливается муниципальными властями либо совместно с собственниками приватизированных квартир. Существуют также подвалы-убежища, которые находятся в федеральной собственности и используются в мирное время для технических нужд.

По словам Палюлина, статья 7.21 КоАП РФ («Нарушение правил пользования жилыми помещениями») не применяется к подвалам, так как они не являются жилыми помещениями. Однако Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 действительно запрещает использование подвалов для хранения хозяйственных складов, если вход в эти помещения осуществляется с общих лестничных клеток.

Важно отметить, что термин «склад» в российском законодательстве имеет коммерческое значение. Хранение личных вещей и домашних заготовок, таких как закрутки, не подпадает под это определение. Судебная практика также подтверждает данный подход.

Тем не менее, нарушения могут возникнуть при использовании подвалов не по назначению. Например, в случае самовольного захвата подвала для организации коммерческого продуктового склада. В таком случае может быть наложен штраф по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности, который для физических лиц составляет от 5 до 15 тысяч рублей.

Кроме того, захват или использование подвальных помещений для хранения личных вещей, включая консервы, без согласования с соседями может рассматриваться как самоуправство по ст. 19.1 КоАП РФ, с наложением штрафа от 100 до 300 рублей. Если самоуправство причиняет существенный ущерб, возможна уголовная ответственность с более серьезными наказаниями, включая штрафы до 80 тысяч рублей, арест или обязательные работы.

Если в подвале выделены отдельные нежилые помещения, находящиеся в частной собственности, владельцам не требуется согласование для хранения личных вещей, за исключением горючих и взрывчатых веществ.